Alvaro Robles y María Xiao se quedaron a un paso de acceder a las semifinales del Abierto de China del Circuito Mundial de Tenis de Mesa, tras caer en cuartos de final junto a sus compañeros de equipo el rumano Ovidiu Ionescu y la canadiense Mo Zhang.

La dupla hispano-rumana, recientemente subcampeona del mundo, se enfrentó a los chinos Ma Long y Wang Chuqin en el encuentro que suponía la reedición de la final del Campeonato del Mundo 2019. Sin embargo, Robles e Ionescu no pudieron tomarse la revancha y perdieron 3-1 (11-9, 3-11, 7-11, 2-11), quedando eliminados de la prueba celebrada en Shenzhen.

Para acceder a cuartos de final la pareja formada por el español y el rumano, previamente había superado en primera ronda a los suecos Kallberg y Moregard por 3-1 (5-11, 11-7, 11-9, 11-7).

