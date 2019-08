La ciclista vasca Amaia Lartitegi y el valenciano Juan Ayuso fueron los grandes triunfadores de la jornada final de los Campeonatos de España Júnior y Máster al proclamarse campeones, tras vencer sus respectivas carreras y demostrar que el ciclismo español tiene un gran futuro.

La mañana arrancaba con la prueba para las júnior femeninas, donde recorrerían 79 kilómetros. La carrera tardó en romperse, pese a los constantes ataques que las diferentes ciclistas realizaban para tratar de formar una fuga.

Finalmente, fue Naia Amondarain quien en su paso por el Alto de Cabruñana logró escaparse. Aunque Amaia Lartitegi e Inés Cantera no tardarían en sumarse a la ciclista española que llegaba a la cita asturiana después de lograr el sexto puesto en el Mundial de pista .

#CEJuniorMaster19 | Junior fem. ¡FINAL! ??



¡Amaia Lartitegi, campeona de España! ??



??Amaia Lartitegi

??Naia Amondarain

??Alba Leonardo



??Sara Pérez, oro en Máster 30 pic.twitter.com/LPNsqzPQvY — RFEC (@RFECiclismo) August 19, 2019

Sin embargo, Amondarain comenzó a tener problemas mecánicos y volvió a caer en el pelotón. Mientras tanto, Inés cedía ante el empuje de Amaia, a falta de cinco kilómetros para cruzar la línea de meta, dejando a la ciclista vasca llegar al final en solitario. Tras ella llegarían Naia, quien fue la más rápida en el sprint final, y Alba Leonardo, en tercera posición.

"La carrera se ha hecho dura, era muy rompepiernas; era mi terreno y he disfrutado mucho. No tenía muy clara las referencias y hasta línea de meta no me he visto campeona de España", explicó la vasca en declaraciones ofrecidas por la Real Federación Española de Ciclismo.

Ayuso, campeón masculino

Una vez finalizada la carrera femenina, arrancó la masculina, donde los ciclistas recorrerían 117 kilómetros. El andaluz Carlos Rodríguez, que se proclamó campeón en la crono , partía como gran favorito. Sin embargo, fue el valenciano Juan Ayuso quien acabó llevándose el título.

Del mismo modo que en la carrera de féminas, tardaría en consolidarse fuga alguna; la primera con cierto recorrido la integrarían el navarro Diego Uriarte, el andaluz Raúl Craviotto y el catalán Luis Vivian, que serían neutralizados en el primer paso por Cabruñana.

Una subida a la cota más importante de la carrera que rompería por un momento la carrera, marchando por delante un grupo de unas 25 unidades en el que no faltaba ningún favorito. Poco más tarde el pelotón principal, con Euskadi a la cabeza, lograría dar caza a ese peligroso corte, donde tiraba Madrid. En torno al kilómetro 70 se producía un importante ataque, con el extremeño Carrascosa, el gallego Gómez y el madrileño Guzmán tratando de hacer hueco.

#CEJuniorMaster19 |??? No te pierdas el precioso final de etapa de la carrera junior masculina??



??Juan Ayuso

??Igor Arrieta

??Raúl García



¡Qué bonito final de Campeonato! ?? pic.twitter.com/58lhpRCjeN — RFEC (@RFECiclismo) August 19, 2019

Cabruñana volvía a erigirse juez de la carrera y Carrascosa se quedaba solo por delante tras realizar una gran subida, acumulando además una renta de un minuto respecto al pelotón. Los favoritos no esperaban más y saltaban en persecución del extremeño que, una vez cazado por Ayuso, García, Tercero, Rodríguez y Arrieta, lograba aguantar con ellos.

Los seis en cabeza acabarían encarando el último kilómetro juntos para disputar el sprint final. El más rápido fue Juan Ayuso, capaz de tomar la última curva en cabeza y sostener un importante ritmo para batir a Igor Arrieta y Raúl García, segundo y tercero respectivamente. Carlos Rodríguez, finalmente fue cuarto.

"Ya en el puerto llevaba buenas sensaciones y cuando nos hemos quedado solo los de cabeza sabía que podía ganar. Estoy muy contento", aseguró tras la carrera Juan Ayuso, junior de primer año.

Asimismo, esta última jornada contó con las pruebas femeninas de Máster 30A y 40B. Sara Pérez se impuso en la primera categoría tras atacar en Cabruñana y marchar sola hasta la meta, mientras que en la segunda categoría fue Mónika Daza quien logró el título de campeona de España.

