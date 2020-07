Amaya Valdemoro es una leyenda del baloncesto femenino español, una de esas jugadoras que fueron pioneras y que sembraron todo lo que la selección ha ido recogiendo en la última década. Tanto es así que ella tiene claro que la actual selección nacional solamente está por detrás de Estados Unidos.

"En mi generación siempre caíamos en cuartos, ahora ha crecido mucho. Somos un país referencia, tanto en categoría sénior como en las inferiores. Creo que España tiene un gen competitivo espectacular y el baloncesto lo está bordando. Además, viene gente joven con mucho talento. Vamos a ser referencia muchos años", cuenta la exjugadora española.

Su experiencia olímpica

Lo explica, además, una mujer que ha estado en dos Juegos Olímpicos, Atenas y Pekín. "Si tengo que ponerle un pero a mi carrera es la falta de la medalla olímpica, porque es algo con lo que sueña todo deportista. Es una competición especial y transmite unas sensaciones que no hay en ningún otro campeonato".

Aunque reconoce que cuando era niña, no soñaba con el baloncesto, sino con "ser campeona de los 1.500 metros" porque el atletismo la "tenía enamorada". Por eso, al hablar de ídolos habla de Fermín Cacho, de Abascal, Moracho o José Luis González.

Una vez retirada, su vida actual sigue ligada al baloncesto pero a través de la televisión, ya que es comentarista en Movistar Plus. "He tenido la fortuna de retirarme y estar en un trabajo relacionado con mi deporte. Es mi trabajo principal, pero también hago otras cosas, acciones de coaching, he escrito un libro infantil... A los deportistas nos gustan los retos".

Pero por supuesto, reconoce que echa de menos el baloncesto. "Lo que pasa que ya se que no puedo hacerlo. Pero creo que he tenido una buena carrera, con mis errores, por supuesto, pero creo que en la vida lo importante es aprender de esos errores, intentar mejorar y siempre buscar nuestra mejor versión".

"Lo más importante es el camino"

Y es que para ella lo más bonito de todo no son los títulos. "Siempre quedan ahí, pero yo me quedo con el recorrido. El estar teniendo un sueño y llegar a cumplirlo. Creo que los deportistas somos muy afortunados por las experiencias que tenemos. A mí, además, me ha tocado vivir un periodo en la transición de la mujer que ha sido maravilloso", reflexiona en esta entrevista concedida al Comité Olímpico Español.

Sobre esos consejos que podría dar a los más jóvenes, para ella lo más importante es "no perder la ilusión. Por mucho talento que se tenga siempre hay que trabajarlo. A los pequeños hay que decirles que tienen que disfrutar y que el camino marcará hasta donde tienen que llegar. Yo siempre digo que el deporte profesional es muy exigente y que no todo el mundo pueden conseguir el sueño de llegar, pero lo más importante es disfrutar del camino y no perder la sonrisa".

Por último, Valdemoro también ha querido agradecer al Comité Olímpico Español y a Alejandro Blanco todo lo que hicieron por ella durante su etapa como deportista y también por su lucha por "la visibilidad de la mujer".

