La piloto murciana Ana Carrasco, primera mujer en ganar un campeonato del mundo de motociclismo, entrará a formar parte de la junta directiva del UCAM eSports como asesora de estrategia, con el objetivo de "romper barreras" en el sector en el que "la figura de la mujer es minoritaria".

El hecho de que en los eSports la figura de la mujer sea minoritaria, puede ser un buen reto para romper barreras en este sector y creo que con la UCAM podemos hacerlo", dijo, en la que es su primera aparición pública tras romperse dos vértebras en un grave accidente en Estoril el pasado 10 de octubre.

Ana aportará su conocimiento y experiencia dentro del mundo de la competición, además de luchar por una mayor presencia de la mujer como ya lo lleva haciendo los últimos años encima de la moto.

"Los eSports tienen muchas similitudes con el motociclismo, como depender del patrocinio y que se compite a través de máquinas. Es un deporte que está sobre todo con deportistas masculinos, y ahí Ana tiene una gran experiencia en romper barreras", aseguró Pablo Rosique, director de deportes de la UCAM.

Por su parte, Tao Martínez, director de UCAM Esports, comentaba que "hay mucho que aportar a los deportes electrónicos y así lo hacemos desde la cátedra con proyectos de investigación y docencia". "La llegada de Ana será clave para ayudarnos a la hora de dar visibilidad al papel de la mujer en este sector", insistía.

Ilusionada de unirme al proyecto @UCAM_esports y poder aportar mi experiencia y conocimientos a este sector. ¡Vamos @UCAM!??????



Exited to join the @UCAM_esports project and be able to contribute with my experience and knowledge to this sector. Let's go @UCAM!?????? pic.twitter.com/7YUnvyANz5