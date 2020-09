La piloto española Ana Carrasco se encuentra ingresada en un hospital de Lisboa tras fracturarse dos vértebras en un accidente mientras llevaba a cabo un test.

Según ha informado en un comunicado su equipo, Kawasaki Provec, la motociclista murciana tiene "fracturas en las vértebras D4 y D6" y está "consciente y recibiendo tratamiento experto" en el hospital Sao Francisco de Xavier.

«Ana ha sufrido un accidente mientras hacía un test y se ha fracturado las vértebras D4 y D6. Está consciente y recibe un tratamiento experto en un hospital de Portugal. Tiene algo de dolor en la espalda, pero mueve todas sus extremidades y tiene sensibilidad por todo el cuerpo. Que te mejores pronto Ana», comenta el equipo sobre el estado de la campeona mundial de Supersport 300 en 2018.

Por el momento no se conocen plazos de recuperación para Ana Carrasco. La murciana se encuentra ingresada en el hospital Sao Francisco de Xavier de Lisboa.

La próxima ronda del Mundial de Superbikes será del 18 al 20 de septiembre en Barcelona. Esta lesión supone un serio revés para Ana Carrasco, quien se encuentra en la lucha por el Mundial de SSPP300, en quinta posición de su categoría.

