La piloto Ana Carrasco, que el pasado 10 de septiembre sufrió una caída en el circuito de Estoril con fractura de dos vértebras y fue sometida a una doble operación en la clínica Dexeus de Barcelona, ya ha recibido el alta médica y continuará la recuperación en su domicilio.

Carrasco fue intervenida el pasado 15 de septiembre por la doctora Ubierna y su equipo, en la clínica Dexeus de Barcelona, con el objetivo de que pudiera comenzar su recuperación en las próximas semanas con una serie de ejercicios isométricos para acelerar el proceso. De todas formas, se ha confirmado que la piloto de Kawasaki se perderá la temporada .

Mientras estaba hospitalizada se estrenó el pasado jueves ' Ride your dream ', el documental original sobre la vida de Ana Carrasco, primera mujer en ganar un campeonato mundial de motociclismo.

Rakuten TV es la plataforma en la que se puede disfrutar 'Ride your dream', un documental original en el que se narra la vida y la carrera de la murciana, que hizo historia al convertirse en la primera y única mujer en conquistar un mundial de motociclismo de la FIM (Federación Internacional de Motociclismo).

Carrasco consiguió su histórica gesta en 2018, cuando se convirtió en campeona de Superbikes en la categoría WorldSSP300.

"Estoy muy contenta de poder dar a conocer mi historia y así visibilizar la imagen de la mujer en el mundo de las motos. 'Ride your dream' es una historia que habla de que todo el mundo puede elegir sus sueños y dirigir su propio camino para conseguirlos, cueste lo que cueste," declaró la piloto.

¡Ya tengo el alta para salir del hospital! ¡Va a ser una recuperación larga pero seguro que estar en casa no me vendrá nada mal! ¡Gracias a todos!????



I’m already to leave the hospital! It's going to be a long recovery but I'm sure being home will help me! Thanks to all!???? pic.twitter.com/ttRNtDGygM