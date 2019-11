La atleta española Ana Peleteiro ha formado parte de las actividades de la campaña 'Vai de peixe' y ha acudido a la Facultad de Ciencias del Deporte de A Coruña para ofrecer una conferencia en la que ha explicado que tras no clasificarse para los Juegos Olímpicos de Rio 2016 lo primero que se replanteó en su carrera fue un cambio en la alimentación.

"Quería empezar a comer bien, meter más alimentos del mar, naturales, y dejar de lado los alimentos procesados. Os animo a hacer ese tipo de comidas, a ver recetas. Lo que comemos es lo que somos. Eso nos va a dar un cambio de salud y bienestar y aportar energía", comentó.

Además, la deportista gallega criticó la alimentación de los Centros de Alto Rendimiento en España y también la que suele ofrecérsele a los deportistas en las grandes citas. "A veces me tengo que ir a comer fuera del hotel. Por ejemplo, en Birmingham, antes de la final tuve que ir a un restaurante porque sentía que necesitaba más energía", señaló.

Sin embargo, reconoce que en Doha, durante el pasado mundial celebrado en el mes de octubre, una cita a la que estuvo a punto de no acudir porque tenía "la cabeza hecha un desastre" por los problemas físicos que arrastraba, pero donde finalmente acabó sexta , la alimentación "fue una de las pocas cosas que valió la pena".

Importancia del descanso

Otras de las claves en las que incidió la atleta para tener una buena salud es el descanso. Un aspecto en el que ha cambiado mucho, dejando atrás una etapa de su carrera deportiva en la que reconoce que se dejó llevar. "En Madrid salía para todo. Si pudiera volver atrás, a lo mejor no lo habría hecho, pero con 23 años ya he disfrutado de la chavalada, de los colegas, de Madrid y ya no me gusta salir de fiesta", advirtió.

Actualmente, Ana se entrena en Guadalajara, donde solo conoce a gente que hace deporte y donde prioriza el "descanso" y tiene "capacidad de sacrificio". "Entrenamos de tres a cuatro horas y duermo 10 horas mínimo", respondió a preguntas de los asistentes a su charla, que se quedaron asombrados con el dato.

"Es que allí tenemos 8 o 9 grados y entonces tenemos que entrenar más tarde, así que como más tarde, ceno más tarde y también me acuesto más tarde. Me voy a la cama a las 00.30-01.00 y hasta las 10.00 no me levanto. Después, desayunar y entrenar", relató.

Factor psicológico

También hizo hincapié en el factor psicológico durante las competiciones algo que considera "súper importante". Y confesó que estudia "mucho a las personas", también a sus rivales. "Si llegas segura de ti misma a una competición, tus rivales lo notan; y si llegas con dudas, también. En el calentamiento de la clasificación del Mundial de Doha estaba como un flan y me costó, pero en la final estaba encendidísima, porque expresar eso a mis rivales es importante", dijo.

"Sabía que el dolor en el pie solo me iba a permitir dos saltos. Aunque no salté lo que quería, salté más de lo que pensaba que iba a saltar y me dio rabia porque con la marca del campeonato de Europa habría conseguido medalla", sostuvo.

Lesiones

Otra de las claves de su progresión en los últimos años ha sido "aguantar el dolor" porque, "si entrenas con dolor, cuando compites, si lo tienes, no te va a descentrar", razonó. Y enfatizó en la necesidad de "fortalecer los músculos internos" y recordó una de las lesiones que más le han afectado.

"El problema de mi espalda vino dado porque en Salamanca 2017 el foso estaba mal rastrillado y el sacro se metió para dentro cuando caí, así que todos los músculos de la espalda se tensaron y estuve un año y medio con problemas. Fue muy duro psicológicamente, iba a competición sin haber hecho entrenamientos en triple salto e invertí mucho dinero para encontrar un doctor que diera con la solución. Acudía a Alemania para tratarme con el doctor que lleva a Usain Bolt", dijo.

Técnico estricto

En relación al tema de la alimentación, Ana Peleteiro confesó que su entrenador, el cubano Iván Pedroso, le "pone las pilas" y no permite que se relaje con la alimentación. "Pero tampoco me tiene que llamar mucho la atención. Me gusta cuidar mi alimentación y comer bien", dijo.

Su carrera se ha reconducido de la mano de Pedroso, nueve veces campeón del mundo, al que en los años noventa le invalidaron el récord del mundo de salto de longitud, en poder de Mike Powell, con el que se vio la atleta gallega recientemente.

"Hace una semana hablando con Mike Powell me decía: 'yo tengo el récord del mundo pero Iván (Pedroso) tiene la técnica perfecta'. Es que para mí Iván es el más perfecto técnicamente. Es perfeccionista. Yo voy andando con él por la calle y me va corrigiendo la postura. Los entrenamientos son duros, pero lo más duro es aguantarlo", bromeó.

En este sentido, indicó que "el objetivo como atleta es tener algún día la técnica perfecta" y señaló que, aunque ella es "bastante elegante" en ese aspecto, su entrenador le "saca defectos". "Él es muy perfeccionista y ahora yo soy perfeccionista gracias a Iván", confesó la atleta gallega, que se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

practicodeporte@efe.com