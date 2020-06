Serge Ibaka tendrá su documental en la plataforma Rakuten TV, Anything is Possibe, el cual narra el ascenso de la estrella desde los inicios en las calles del Congo hasta convertirse en campeón de la NBA, y que estará disponible de forma gratuita a partir del 25 de junio.

Anything is Possible, que así se llama el último lanzamiento de Rakuten TV, recorrerá la historia del jugador de los Toronto Raptors de la NBA, Serge Ibaka. En él se ofrecerá una visión más cercana del jugador, desde sus inicios en las calles del Congo, su ciudad natal, hasta cumplir su sueño en Europa y Estados Unidos, lugar donde logró la pasada temporada el anillo de la NBA.

El documental va más allá de su trayectoria, pasa por la creación de su propia fundación y narra la historia de Ibaka cuando vuelve al Congo para enseñar el trofeo logrado con los Toronto Raptors, una forma de demostrar que el poder de creer hace que todo sea posible.

Un emocionante viaje

A lo largo del documental, los espectadores acompañarán al jugador, familiares y amigos en un emocionante viaje. A través de testimonios, imágenes y lugares, recordará su infancia en África, y compartirá su victoria con su comunidad, además de ayudar a los más desfavorecidos en todo el mundo gracias a la Serge Ibaka Foundation.

Las posibilidades de convertirse en una estrella mundial del baloncesto eran pocas al provenir del Congo. Sin embargo, Ibaka es el claro ejemplo de que, con talento, determinación, perseverancia y confianza en sí mismo, las cosas se logran, y así demuestras que todo es posible, un mensaje dirigido a los niños del mundo.

El propio Ibaka explica que “quería contar mi historia de una forma diferente. El trofeo de la NBA es un símbolo de que ‘todo es posible’, una frase que siempre repito. Es por eso que este documental no podía tener otro título”. Ahora soy campeón de la NBA, pero nunca olvidaré de dónde vengo, mi viaje ha sido difícil de creer”.

"Mi viaje ha sido difícil de creer"

Los niños son un foco de aliento para el jugador, pues a través de su fundación quiere promover su salud y su educación, además también trata de ofrecerles oportunidades a través de su área deportiva, la Serge Ibaka Dreams Academy, una parte importante que se puede ver en el documental.

“Creo que cualquier persona puede disfrutar de la película, pero estaré especialmente orgulloso si puedo servir de inspiración a un niño, ya sea del Congo o de cualquier otro rincón del mundo, para que de todo por un sueño. Estoy muy emocionado de poder colaborar con Rakuten TV para llevar mi historia a toda Europa”, añade el jugador de la NBA.

Por su parte, la directora de contenido de la plataforma, Teresa López, afirma que están “increíblemente emocionados” de que este documental se haya unido a su oferta. “El documental encarna muchos de los valores de Rakuten, como el empoderamiento y el optimismo, y muestra una visión fascinante de determinación y autoconfianza en la lucha por un sueño”, concluye.

