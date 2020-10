El KPMG Women's PGA Championship, tercer 'major' femenino del año, el BMW PGA Championship de las Rolex Series del Circuito Europeo y el Shriners Hospital for Children Open de la PGA. Ese es el menú que podrán degustar esta semana todos los aficionados al golf, es decir, que hay mucho donde elegir y con una nutrida representación española.

Por lo que respecta a ese grande que tienen las chicas desde este mismo jueves, se disputará en el Aronimink Golf Club, en Newtown Square, Pennsylvania y se llevará a cabo sin público pero con la presencia de las mejores jugadoras del mundo. El torneo estaba previsto inicialmente para jugarse del 23 al 28 de junio y finalmente se va a disputar en otoño.

Presencia de Ciganda y Muñoz

Además de la presencia de las mejores del mundo también habrá representación española, ya que estarán las dos mejores golfistas nacionales, es decir, Carlota Ciganda y Azahara Muñoz, que parten en ese listado de aspirantes, en un segundo escalón de favoritismo por detrás de las más grandes: Nelly Korda, Danielle Kang, Inbee Park o Lydia Ko, entre otras muchas.

Por lo que respecta a los dos torneos masculinos, se trata de dos grandes eventos. El primero de ellos, el BMW PGA Championship se celebrará en el Wentworth Golf Club, en Virginia Water, Surrey, Inglaterra y lo hará con lo más granado de ese mencionado circuito europeo. Estarán Tommy Fleetwood, Justin Rose o Patrick Reed entre los grandes favoritos, además de un buen número de jugadores españoles entre los que destacan nombres como los de Jorge Campillo, Adrián Otaegui, Adri Arnaus o el veterano Miguel Ángel Jiménez.

García, a seguir con su racha

Al otro lado del charlo, el circuito estadounidense retoma su actividad todavía con el regusto de la gran victoria de Sergio García el pasado domingo, pero no hay descanso ni para él, que volverá a la acción en ese Shriners Hospital for Children Open, que se jugará en el TPC Summerlin de Las Vegas, y donde también regresa el campeón del último US Open, Bryson DeChambeau, que partirá como gran favorito.

Junto a García también estará el canario Rafa Cabrera Bello, mientras que volverá a descansar esta semana Jon Rahm.

Como favoritos, además del mencionado DeChambeau y de los dos españoles, siempre candidatos, hay que tener muy en cuenta a otros como Tony Finau, Webb Simpson o Colin Morikawa, vencedor en el Campeonato de la PGA.

Practicodeporte@efe.com