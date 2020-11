Un total de 33 navegantes, seis femeninos, de nueve naciones, entre ellos el español Didac Costa, toman este domingo, en Les Sables d'Olonne (Francia), la salida de la 9ª edición de la Vendée Globe -Vuelta al Mundo en Solitario-, la prueba más dura de la vela oceánica.

Los competidores, que ya han marcado un récord histórico de participación, afrontarán un recorrido teórico de 24.394 millas náuticas (45.202 km) sin escalas ni asistencias, que se espera cubrir entre 70 y 100 días. Debido a la pandemia de covid-19, la salida será sin público ni en el puerto ni en el frontal marítimo par evitar aglomeraciones de aficionados.

La ruta de la Vendée Globe es la vuelta al mundo de Oeste a Este. La salida se da desde la bahía de Les Sables d'Olonne, luego los competidores descienden por el Océano Atlántico de Norte a Sur, dejando a babor el Cabo de Buena Esperanza (Sudafrica), Cabo Leeuwin (Australia), Cabo de Hornos (Chile) y, a estribor (a la derecha), el Continente Antártico.

A partir de ahí, los participantes remontan el Atlántico de Sur a Norte y el final está en la bahía de Les Sables d'Olonne, en el mismo punto de la salida.

El objetivo final es batir el actual récord establecido el 19 de enero de 2017, por Armel Le Cléac'h con 74 días, 3 horas, 35 minutos y 46 segundos logrado con el Banque Populaire VIII, equipado con 'foils' (hidroalas).

De los 33 competidores hay 18 que participan por primera vez. El competidor más joven es el suizo Alan Roura (La Fabrique), que a sus 27 años participará en su segunda Vendée Globe. El mayor es el veterano Jean Le Cam ('Yes We Cam') que a sus 61 años estará en la salida por quinta vez.

19 de los 33 monocascos IMOCA Open 60 (de 18,30 metros de eslora) de esta edición, en la anterior fueron siete, están equipados con 'foils' (alerones), incluidos ocho barcos de última generación (2019-2020).

Los expertos apuntan como favoritas a las ocho unidades de última generación: Jérémie Beyou (Charal), Charlie Dalin (Apivia) y Thomas Ruyant (LinkedOut), Kojiro Shiraishi (DMG Mori), Sébastien Simon (Arkea Pprec), Alex Thomson (Hugo Boss), Armel Tripon (L' Occitane) y Nicolas Troussel (Corum).

La gran incógnita es el inglés Alex Thomson (Hugo Boss), que competirá por quinta vez tras ser tercero en la edición 2012-13 y segundo en la 2016-17. Es la gran amenaza para los navegantes franceses que hasta hoy han ganado todas las ediciones.

El siguiente grupo de favoritos está la inglesa Samantha Davies (Initiatives Coeur), Kevin Escoffier (PRB), Yannick Bestaven (Maitre CoQ IV) y Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club of Monaco) que también tienen diseños rápidos, aunque más antiguos.

Con diecinueve unidades con 'foils' es evidente que Didac Costa (One Ocean One Planet), con el tercer barco más antiguo de la flota (botado en el 2000) y el segundo menor presupuesto (van de 3 millones a 300.000 euros), tiene dos objetivos: el primero, finalizar la prueba -sería el primer español en lograrlo dos veces- y mejorar el decimocuarto puesto de la anterior edición o bajar el número de días (108 y 19 horas en 2016) en el recorrido.

