Ander Mirambell (c.), Paula Raul (i.) y Adrián Rodríguez, representantes españoles en la la Copa de Europa de Skeleton. Foto: FEDHielo.

La temporada internacional 2020-21 empieza mañana, viernes, para el equipo nacional de skeleton, con la celebración de las dos primeras Copas de Europa en Winterberg (Alemania) en las que competirán Ander Mirambell, Paula Raul y Adrián Rodríguez.

El flamante ganador de la Copa de España Ander Mirambell vuelve a un escenario dónde no compite desde la BMW World Cup 2017, donde acabó en decimoséptima posición. Será la decimosexta temporada del catalán en el circuito profesional.

Esta temporada 2020/21 y ante la situación provocada por la pandemia, la IBSF ha decidido que los resultados no cambiarán el resultado del Mundial de pilotos y, por lo tanto, no habrá ni ascensos ni descensos a la Copa del Mundo y otras competiciones.

Por otro lado, si se mantendrá el ránking de pruebas para la Copa de Europa, la Copa Mundo o la Intercontinental. La lucha por los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, se realizará durante la temporada 2021/22.

“Esta temporada va a ser especial por el reto que supone evitar el coronavirus”. “La situación es bastante complicada pero independientemente de la salud, que es lo más importante, el objetivo de momento es coger ritmo de competición” señala Mirambell a la FEDHIELO

Paula Raul y Adrián Rodríguez

Para Paula Raul y Adrián Rodríguez será la segunda vez que participen en la Copa de Europa. Adrián de 24 años, si había competido en la pista germana con anterioridad. Para Raul será la primera vez, aunque ya ha tenido en estos días su primera toma de contacto para tener referencias y sensaciones con la pista.

Raul en declaraciones a FEDHIELO afirma: “Esta temporada la afronto con muchas ganas porque ya solo estoy centrada en el skeleton.” “Me veo más centrada, más mentalizada, más preparada y más concentrada a nivel psicológico”.

Por su parte, Rodríguez apunta que: “En las últimas semanas me he encontrado muy bien en el hielo y llevamos desde verano entrenando la parte física”. “En las salidas es donde me encuentro mejor, ya que vengo del atletismo”. “Afrontamos esta temporada con mucha incertidumbre, pero con ganas de mi debut en la Copa de Europa”.

