La vigente campeona del Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino, la holandesa Anne Van Dam, también estará presente en la edición de 2019 que tendrá lugar del 28 de noviembre al 1 de diciembre en Aloha Golf, algo que asegura un duelo de lujo y alto voltaje con la española Azahara Muñoz, subcampeona el año pasado y primera clasificada en 2016 y 2017.

Ambas jugadoras se perfilan como integrantes de una revancha épica entre quien acude a defender su título y quien aspira a recuperarlo para conquistar su tercer triunfo, dotando al torneo de una expectación y una emoción sumamente intensas incluso antes de su comienzo.

Tanto la golfista holandesa como la española formaron parte del equipo continental que el pasado mes de septiembre se impuso al estadounidense en la Solheim Cup 2019 , logrando así esta competición por sexta vez para el combinado europeo.

Recuperar su reinado

Azahara Muñoz, una de las grandes referencias del golf femenino español y considerada por méritos propios como una de las mejores jugadoras del mundo, situada actualmente en el puesto 42 del ranking, participará en el Open de España Femenino con la clara intención de recuperar su reinado.

"Me hace mucha ilusión volver a jugar el Open de España, ya que es un torneo muy especial para mí por muchas razones. Jugar en casa siempre me motiva porque sé que voy a estar rodeada de mi gente y de mi familia y eso es algo que me anima a intentar hacerlo lo mejor posible”, reconoce la golfista malagueña en declaraciones ofrecidas por la Real Federación Española de Golf (RFEG)

A lo que añade: “Además, es una competición en donde los resultados conseguidos suelen ser buenos. He ganado ya el Open de España Femenino en dos ocasiones y eso supone un aliciente adicional para mí. Es el último torneo de la temporada y me hace mucha ilusión acabar el año en casa".

Igualar a Azahara

Por su parte, Anne Van Dam, se presentará en la competición española con ganas de revalidar su título y de quitarle a Azahara Muñoz la condición de única golfista que ha ganado el Open de España dos veces de manera consecutiva.

En la presente temporada, la joven golfista de 24 años ha compatibilizado su presencia en los Circuitos Americano, donde ha sido nominada como Debutante del Año, y Europeo, con mención especial por su victoria en el Camberra Classic a primeros de marzo.

Esta relevante competición cuenta asimismo con el apoyo de la Real Federación Española de Golf, Real Federación Andaluza de Golf, Aloha Golf Club, Consejo Superior de Deportes y Ladies European Tour.

practicodeporte@efe.com