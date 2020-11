Azahara Muñoz y Luna Sobrón parten entre las favoritas a ganar el Andalucía Costa del Sol Open de España, que se disputa esta semana en Guadalmina y sirve para cerrar la Race To Costa del Sol y, por tanto, la clasificación de la temporada del Ladies European Tour.

Azahara Muñoz, una de las grandes del golf nacional, llega al torneo como uno de los principales reclamos a pesar de haber solo jugado dos torneos del circuito. Sin embargo, parte entre las grandes candidatas. "Me encanta volver a Europa, especialmente aquí al Open de España, con mi familia ceca. Es una de las razones por las que normalmente juego bien", ha explicado en una entrevista previa al Ladies European Tour.

Ella llega al torneo como la mejor de las españolas, una presión que no siente. "Me siento joven de nuevo aquí, no como una estrella. Sin embargo, algunas de las chicas me hacen preguntas, especialmente las españolas. Es genial venir aquí y ver tantas caras nuevas. Es genial para el juego".

Sobrón e Iturrios, también candidatas

Por lo que respecta al resto de españolas, Luna Sobrón es otra que llega en plena forma después de unos últimos torneos muy meritorios en Arabia Saudí, además de Nuria Iturrios, otra de las habituales en este circuito y que acumula buenos resultados en estas últimas semanas. Más allá de estos tres nombres, habrá un gran número de jugadoras locales buscando dar la sorpresa en un campo que parece estar en perfectas condiciones para que acabe saliendo un resultado con bastantes golpes por debajo del par del campo.

Lo que no va a cambiar, pase lo que pase desde este jueves hasta el domingo, es la clasificación final, donde la victoria la tiene ya asegurada la danesa Emily Kristine Pedersen, que ha ganado los dos últimos torneos y que ha sido la gran dominadora de la temporada. También en esta ocasión parte como una de las candidatas a ganar en Andalucía y será una de las grandes rivales de las jugadoras nacionales.

