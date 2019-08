Paula Badosa vuelve a sonreír y lo hace acompañada de victorias dentro y fuera de la pista porque ahora dice que es feliz las 24 horas del día, un mérito que confiesa se lo debe en gran parte a su entrenador, Xavi Budó.

La gran promesa del tenis español femenino reconoció hace unas semanas, la depresión y ansiedad que sufrió por la presión del mundo del tenis, en especial, al ser considerada una de las futuras figuras del tenis mundial, tras ganar el Roland Garros júnior.

Ahora, con 21 años, se siente "feliz" , algo que reconoce se lo debe a su entrenador Xavi Budó, al que "debo todo porque me ha recuperado tenísticamente y personalmente", apunta la tenista que disputa esta semana el torneo ITF Disa Gran Canaria 2019, que se disputa en el Club Open Gran Canaria Nosolotenis.

Feliz 24 horas

La jugadora, nacida en Nueva York pero hecha como tenista en Barcelona, remarca que ha conseguido (Budó) "que sea feliz las 24 horas del día, algo que para mí no tiene precio. Es para mí como un padre y como entrenador me da ese plus que hace que ambos nos entendamos muy bien".

Esta semana, Badosa, que con 16 años fue convocada con España para la Copa Federación, estrena ranking entre las cien mejores del mundo , la noventa, tras llegar a semifinales en sus dos últimos torneos, Karksruhe (Alemania) y Palermo (Italia), después de clasificar para el cuadro final en Wimbledon.

"Estoy muy contenta de haberme situado entre las 100 mejores de la WTA, lo valoro muchísimo y me hace muy feliz", precisa.

El ejemplo a seguir de Badosa dentro del circuito de la WTA es la rusa María Sharapova, de la que admira su mentalidad, presencia, elegancia y lucha. No obstante, también destaca a Carla Suárez, precisamente la canaria que fue entrenada también por Budó. "Para mí siempre ha sido un ejemplo a seguir y desde que de pequeñita la veía en la tele".

De hecho, destaca que ha tenido "la fortuna de compartir con ella bastantes momentos y he aprendido muchísimo. Es muy trabajadora, con muchos valores, muy humilde y con un talento descomunal que la han llevado a ser una de las mejores jugadoras del circuito WTA".

Pasado ya olvidado

Sobre sus problemas del pasado explica que "las expectativas en mí y la presión que tenía alrededor me generaron muchísima ansiedad y lo pasé muy mal, con momentos muy duros. Pese a ello, no me arrepiento de haberlo expresado públicamente porque es algo que se debe normalizar".

Y es que la joven tenista señala que siempre escuchó que tenía "la suerte de hacer lo que me gusta o que lo tengo todo porque viajo y juego al tenis, pero también está la parte dura porque cada semana nos ponemos a prueba en un torneo diferente y tenemos encima una presión que no se ve".

La catalana se define como una tenista "valiente, con un juego agresivo y bastante desparpajo, y me gusta mucho dominar los puntos. Ahora he añadido, con la ayuda de Xavi, constancia y regularidad porque era muy anárquica, y ya he encontrado ese equilibrio en la pista".

