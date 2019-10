El líder Barcelona, 0-4 al Madrid CFF, y el Atlético de Madrid, 1-4 a la Real Sociedad, solventaron este sábado con sendas goleadas sus compromisos de la séptima jornada de la Primera Iberdrola antes de jugar la próxima semana la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, en la que las azulgrana ya están prácticamente clasificadas y las rojiblancas tendrán que superar el empate a uno de la ida.

Cómoda victoria del Barcelona en Matapiñonera ante un Madrid CFF que se mostró claramente inferior, aunque aguantó casi toda la primera mitad. Los dos primeros goles los firmó la nigeriana Asisat Oshoala (m. 44 y 46) y le siguieron Jenni Hermoso, que se consolida como máxima artillera con ocho dianas (m. 73) y cerró Aitana Bonmatí (87). Destacó también la noruega Caroline Graham, que intervino en tres de los cuatro goles.

La mexicana Chralyn Corral abrió el camino del triunfo colchonero en Zubieta a los tres minutos, que se consolidó con los siguientes goles de la inglesa Toni Duggan (m. 31), la sevillana Ángela Sosa (m. 72) y la colombiana Leicy Santos (82). Leire Baños, en el 74, dio algo de esperanza a las donostiarras que se esfumó enseguida.

Mañana juega el Deportivo

El Atlético, que defiende el título, se mantiene a un punto del Barça y supera momentáneamente en dos al Deportivo Abanca, la gran revelación del torneo, que jugará mañana, domingo, a mediodía en casa frente al antepenúltimo Tacón.

Lucía García protagonizó en otro de los partidos adelantados a hoy la remontada del Athletic en el feudo del colista Espanyol, que albergó la ilusión de lograr su primer triunfo al marcar de penalti en el 44 la cántabra Elisa del Estal pero se desvaneció ante las reacción de las leonas, que suman 12 puntos.

Una cuarta plaza que puede arrebatarle mañana el Levante, ahora a dos puntos, quien recibe en casa al Sevilla.

Igualmente a dos unidades del Athletic se encuentra el EDF Logroño que se mide en su estadio al penúltimo Sporting Huelva a partir de las 13 horas.

Los dos restantes partidos de esta séptima jornada miden este sábado al Betis y al Rayo (18h) y mañana, a la misma hora al Valencia y al Granadilla Tenerife.

Vuelta de la Champions

El próximo miércoles será el turneo para la vuelta de los octavos de la Champions. El Barcelona, que resolvió en la ida por un concluyente 5-0 visita al Minsk bielorruso a partir de las 15.00, mientras que el Atlético tendrá lo tiene más complicado en casa frente al Manchester City , si bien se llevaron de la ciudad inglesa un valiso empate a uno.

Convocatoria de huelga

El acto de conciliación entre patronal y sindicatos del lunes 28 de octubre en el Servicio Interconfederal de la Mediación y Arbitraje (SIMA) en Madrid será la última oportunidad para evitar la huelga de las futbolistas de la Primera Iberdrola.



Los tres sindicatos presentes en la mesa negociadora del primer convenio colectivo del fútbol femenino español –AFE, UGT y Futbolistas ON-, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino y las tres entidades no asociadas a la misma –Athletic Club, Barcelona y Tacón- se reunirán el próximo lunes en el SIMA, según informaron a EFE este viernes fuentes sindicales y de la patronal.



Si no hay acuerdo, la huelga seguiría adelante y el fin de semana del 16 y 17 de noviembre sería el escenario del paro. Correspondería a la novena jornada de la Primera Iberdrola, tras el parón por compromisos internacionales.

