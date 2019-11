Esperanza fue campeona de SUP y David subcampeón de Paddleboard. Fotos: ISAsurfing y FESurfing

La delegación española que disputa los Mundiales de Stand Up Paddle (SUP) y Paddleboard en la playa de El Sunzal, en el Salvador, ya suma sus dos primeras medallas, después de que Esperanza Barreras se proclamara campeona de SUP y David Buil se colgara la plata en Paddleboard.

La deportista nacional lideraba el grupo después de la primera de las tres vueltas que tendría que dar para completar el recorrido. Sin embargo, Esperanza, en la segunda se saltó una boya, provocando que esa vuelta fuera considerada incompleta y tuviera que realizar otra adicional de seis kilómetros para reponer la fallida y completar así el total de vueltas correctas.

La española no fue la única en cometer este error, sino que más de la mitad del grupo también tomó el camino equivocado, siendo todas penalizadas con una vuelta más. Pero Barreras mantuvo la compostura y en la vuelta adicional demostró una gran velocidad y resistencia que le sirvió para sobrepasar a corredoras que no habían sido sancionadas y proclamarse campeona del mundo.

Primera medalla de oro para el equipo español en el mundial ISA World SUP and Paddleboard Championship



Esperanza Barreras, Campeona del Mundo ??#FESURFing®

*Toda la información de #larojasup, a través de nuestra cuenta en Instagram (historias) pic.twitter.com/6rozXp2REO — Federación ESP Surfing® (@FESurfing_) November 25, 2019

“No me lo creo todavía. Para todos los competidores ha sido una carrera súper dura. Fue en la tercera vuelta que vi que las otras iban igual de perdidas que yo y vi que la única opción era dar una vuelta más, así que traté de mantener distancia sabiendo que las de atrás habían cometido el mismo error”, aseguró Esperanza tras finalizar la carrera.

David Buil, subcampeón

Por su parte, en la carrera paddleboard, modalidad de larga distancia, David Buil conquistó la medalla de plata por detrás del estadounidense Hunter Pflueger, sumando así la segunda presea para el equipo español en los mundiales de SUP y Paddleboard.

Además, en esta segunda jornada también compitieron Laura Quetglas y Judit Vergés en SUP, junto a Esperanza Barreras, así como Quique Hurtado y Pablo Ania en Paddleboard. Previamente, en el primer día de competición, Susak Molinero acabó en el top cinco del mundo y Rafael Sirvent en el top siete, ambos en Race Sprint.

practicodeporte@efe.com