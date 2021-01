El tenista español Roberto Bautista ha comparado la situación en la que se encuentran los tenistas que jugarán el Abierto de Australia el próximo mes de febrero, debido a las medidas de cuarentena impuestas a los jugadores que llegaron desde el resto del mundo, como "estar en una prisión, pero con wifi".

En declaraciones al canal israelí Sport 5, el castellonense, número trece de la ATP, señaló que "esta gente no tiene ni idea sobre tenis, es un desastre absoluto".

"El control de todo esto no lo tiene Tennis Australia, lo tiene el gobierno”, añadió Bautista desde su habitación en un hotel de Melbourne.

Bautista reconoció que se trata de una situación que “va a ser muy duro”, donde "podemos hacer cierto trabajo en la habitación, pero no es lo mismo. Me encuentro muy rígido. No me puede imaginar estar aquí durante dos semanas”, incidió al canal israelí.

Exclusive: world number 13 @BautistaAgut rips the authorities in Australia ahead of AUSTRALIAN OPEN. "It's like a jail here" pic.twitter.com/PWwQL7ngES — Sport5 (@sport5il) January 18, 2021

Las críticas del tenista español son una más dentro de las jugadoras y jugadores que han viajado hasta Australia para disputar el torneo australiano, debido a la falta de preparación con la que afrontarán el primer Grand Slam del año.

A pesar de ello, la organización del torneo ya ha dejado claro que no contempla la posibilidad de reducir la duración de los partidos, en el caso de los hombres, fijado a cinco sets como todos los Grandes.

“Al fin y al cabo estamos ante un Grand Slam. A día de hoy, los hombres jugarán mejor a cinco sets mientras que las mujeres lo harán al mejor de tres, ese es el plan”, explicó el presidente del torneo, Craig Tiley, en una entrevista concedida al canal australiano Nine Network.

Seis casos

La llegada de jugadores y sus equipos, así como miembros que trabajarán en diferentes áreas durante el torneo, ha supuesto un total de seis nuevos casos por covid-19 para la ciudad de Melbourne, la cual fue capaz de no registrar ningún nuevo caso a finales de octubre después de someterse a una estricta cuarentena con toque de queda que se extendió durante 112 días.

Un total de 72 jugadores y miembros de sus equipos se encuentran actualmente en cuarentena estricta tras llegar a Melbourne en uno de los cuatro vuelos chárter afectados por el virus.

