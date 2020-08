La española Sara Sorribes ha caído en los cuartos de final del Open de Praga de tenis, al perder con la rumana Irina-Camelia Begu, en tres sets, por 6-2, 4-6 y 6-2.

Tras un gran inicio de torneo, con las dos victorias ante Barbara Strykova en su estreno y la alemana Laura Siegemund, en octavos, la castellonense no pudo aprovechar la oportunidad de meterse en las semifinales, aunque para ello tenía una dura rival, como la rumana Segu, una jugadora con mucha más experiencia, que llegó a estar la 22 del ranking WTA y que suma cuatro títulos en el circuito

La lluvia y la falta de luz impidieron que el partido se pudiera jugar al completo en la tarde del viernes, por lo que se tuvo que suspender con un marcador favorable a la rumana por un claro 6-2, fue muy superior al inicio, aunque el último juego, con saque de Begu, primero de la segunda manga, se lo llevó la española.

Partido casi nuevo

El choque se reanudó este sábado, con saque para la española, que debía ratificar el break conseguido antes de la suspensión y aunque la rumana dispuso de dos opciones de rotura (15-40), la española los salvó y se mantuvo por delante en la manga

El partido se convirtió, al igual que en su primera parte, en un duelo desde el fondo de la pista, con un gran desgaste entre dos jugadoras, con peloteos muy largos y bolas altas, eso provocó que los saques perdieran importancia, cada una se impuso en el de su rival (3-2).

La falta de paciencia de Begu, excesivamente agresiva para dar la vuelta al parcial, provocó que cometiera excesivos errores frente a una Sorribes, más centrada con su saque y con una mayor regularidad en su juego de fondo. Eso permitió a la española igualar el partido, tras cerrar la manga por 6-4.

No sentó nada bien a la rumana la pérdida del set, que continuó con la irregularidad, y eso permitió a Sorribes empezar con un break a su favor, aunque no le duró mucho, puesto que no lo pudo confirmar con su saque, con el que se lió en exceso (1-1).

A partir de ahí, Begu se hizo completamente con el partido. Le entró todo, no falló nada y llegó a todas las bolas, mientras que a la española le ocurrió todo lo contrario. Eso supuso que el marcador reflejara un 4-1 en poco tiempo.

Y aunque la de Vall d'Uxo intentó reaccionar, la rumana ya no dio opción y se llevó el partido por un definitivo 6-2.

