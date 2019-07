Mireia Belmonte y África Zamorano han completado una buena jornada matinal para la selección española en los Mundiales de Gwangju, habiéndose clasificado para la final de los 800 estilo libre y las semifinales de los 200 espalda respectivamente.

La badalonesa, que hasta el momento solamente había podido nadar la final de los 1.500 y entrando como reserva, ha mostrado mejor cara en estos 800, clasificándose con el séptimo tiempo, 8:28.22, aunque lejos, eso sí, de la vencedora de la prueba, la estadounidense Leah Smith, que ha terminado por delante de la gran favorita, la también estadounidense Katie Ledecky, quien está teniendo grandes problemas en estos Mundiales.

Jimena Pérez no podrá acompañar a Mireia Belmonte en la final de los 800

Mientras Belmonte certificaba su pase a la gran final, la otra española participante en esta prueba, Jimena Pérez, se quedó fuera con un tiempo de 8:32.38. La final se disputará este sábado.

Zamorano, a por la final esta tarde

África Zamorano, por su parte, ha logrado avanzar en las series preliminares de los 200 metros espalda, donde ha logrado el décimo tercer lugar, con un crono de 2:10.50. Esta tarde nadará las semifinales buscando una plaza para esa final que también será este sábado.

"No he hecho mi mejor marca, pero aún así me ha dado el pase para las semifinales. No pienso en el récord de España, aunque siempre lo tengo en mi mente. Ahora es el momento de ir a por todas para poder entrar en la final", ha explicado en declaraciones a la Real Federación Española de Natación (RFEN).

Menos suerte tuvo el cuarto de los españoles que han competido en esta matinal. Juan Segura no ha podido meterse en las semifinales de los 50 libre, al terminar cuadragésimo, con un tiempo de 22.64.

