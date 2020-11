Fernando Carro se ha propuesto lograr la mejor marca en 10k de España el próximo 22 de noviembre en Alcobendas (Madrid), en uno de los circuitos más rápidos de Europa que cuenta con un desnivel que excede de lo permitido por el reglamento de World Athletics.

Por ese motivo, la marca lograda no podrá ser reconocida oficialmente, lo que no significa que no pase a integrar los ránking, como le ocurre a la San Silvestre Vallecana o el Maratón de Boston.

El madrileño, del equipo Nike Running, que hace unas semanas renovó por tercer año consecutivo su título de campeón de España en su disciplina, los 3.000 metros obstáculos , además de sumar un bronce en los 5.000 metros, buscará en su propia Comunidad Autónoma un hito histórico.

El tiempo de referencia a rebajar son los 27 minutos y 48 segundos que figuran como récord de España de la distancia, una marca lograda por el aragonés Toni Abadía hace dos años en Laredo.

El objetivo no es fácil, puesto que para parar el cronómetro por debajo de ese tiempo debe correr a 2:47 minutos el mil durante 10 km.

Las liebres

Para lograr esa gesta, Fernando Carro contará con la ayuda de cuatro atletas del más alto nivel.

El primero de ellos es su antecesor en el trono nacional de los 3.000 metros obstáculos, Luis Miguel Martín Berlanas, encargado de guiar al grupo hasta el kilómetros dos.

La segunda de las liebres, que tendrá como objetivo llegar al kilómetro tres en 8:21, será Jesús España , de 42 años y considerado el mejor corredor de 5.000 metros del atletismo nacional, campeón de Europa en 2006 venciendo al británico Mo Farah.

Roberto Alaiz, recuperado para el atletismo de alto nivel en 2020, será la tercera liebre. El leonés, quinto en el Europeo de Zúrich en 2014 en la prueba de los 5.000 metros, volverá al asfalto, en el que fue dos veces tercero de la San Silvestre Vallecana y posee un mejor un mejor registro en la distancia de 28:56.

La última liebre es uno de los jóvenes más prometedores del fondo español Yago Rojo, cuya misión es alcanzar el hito kilométrico número siete en 19:29. Entre sus últimos logros está la medalla de bronce en el Nacional de 10.000 metros y ahora se encuentra ultimando su preparación para el Maratón de Valencia.

