Los españoles Josep Betalú y Silvia Roura se han doctorado este sábado como 'reyes del desierto' de bicicleta de montaña al adjudicarse la primera edición de la Titan Series de Arabia Saudí

En el caso de Betalú el triunfo de hoy se une a sus cuatro Titan Desert en Marruecos y dos Rutas de los Conquistadores en Costa Rica. mientras que en la categoría femenina aumentó la hegemonía con cuatro victorias consecutivas la también catalana Silvia Roura, vencedora final y dominadora de principio a fin. Se clasificó décima en la general de la etapa.

La cuarta y última etapa disputada entre Aja Mountain y Hail, de 69 kilómetros, la ganó el soriano José Luis Gómez. Betalú defendió bravamente el maillot verde antes sus rivales de la general, como Julen Zubero u Óscar Puyol, que trataron de dar la vuelta al pronóstico en la última etapa, la más accesible de todas, pero en ningún caso cómoda, pues hubieron de pasar por el Cañón de Aja, el mismo que quemó las fuerzas de muchos titates en la segunda etapa.

El ciclista de KH7 se subió otra vez a lo más alto del podio, acompañado esta vez por Zubero y Gómez Miranda, "un sueño al tratarse de una nueva prueba en un país especial".

"Estoy satisfecho de poder hacer honor a esa etiqueta de rey del desierto. Al final el éxito viene por la preparación, la suerte y el saber gestionar cada situación. Hace falta mucha táctica, mucha sangre fría. Ganar es una motivación para seguir entrenando y llegar en condiciones a las carreras para intentar ganar", dijo.

Ahora, Betalú, el ciclista que reside entre Amposta y Costa Rica y que cerró el taller mecánico que regentaba en su localidad natal para ser profesional de la bici, aspira a lograr el quinto título en la Titan Desert marroquí el próximo mes de abril, donde compartirá equipo con un ilustre del ciclismo mundial: Miguel Indurain.

"Han sido cuatro días duros, he rodado tres etapas casi en solitario y hoy al fin he ido acompañada. Salí bien del cañón, he disfrutado mucho, incluso del paisaje. Ha sido una experiencia buena, veníamos asustados por los clichés que habíamos escuchado sobre la cultura del país, pero todo ha sido fantástico".

Roura, imbatible

Sílvia Roura ha logrado vencer cada día en esta Titan con una enorme ventaja respecto a sus competidoras y se ha mostrado infranqueable a pesar de rodar casi todos los días en solitario. Incluso en la última etapa, en la que podría haberse tomado la jornada con algo más de relajación ha salido a por todas y ha completado su mejor etapa. Ha entrado décima a menos de 20 minutos del ganador.

El segundo lugar de la etapa y de la general ha sido para la andorrana Marta Ballús, mientras que el tercer cajón del podio lo ha completado Mónica MInguet.

“He disfrutado muchísimo. El paisaje aquí es espectacular y todo me ha parecido fantástico. La gente de aquí es muy amable, todo muy bien organizado. Todo fantástico. Han sido 4 días duros. Hoy la etapa más suave y por fin he podido rodar con un grupo. He salido muy bien del cañón y he podido engancharme al segundo grupo. He rodado muy bien y he ido de menos a más", comentó la catalana.

La carrera comenzaba el pasado jueves 29 de enero con un recorrido mucho más exigente de lo que el pelotón pensaba y 150 participantes.

