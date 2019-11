Antía Freitas y Bittor Esparta se proclaman campeones de la Copa de España 2019 de escalada en la modalidad de dificultad, tras imponerse en la tercera y última prueba de dicha competición, celebrada este fin de semana en el nuevo rocódromo Climbat X-Madrid.

Las vías de la final de la tercera prueba, a la que accedieron ocho deportistas en categoría masculina y ocho en femenina, pusieron contra la espada y la pared a los finalistas de la prueba decisiva de la Copa de Dificultad. Rutas incómodas y gestuales como hacia tiempo que no se veían y que brindaron un gran espectáculo.

Pau Galofré, plata de la jornada, firmó una de las mejores progresiones por la pared. Movimiento imposible, tras movimiento imposible, Galofré venció unas cuantas puertas hasta meterse debajo del techo del Climbat de X Madrid. Un techo que se hizo difícil de encadenar hasta que Bittor Esparta apareció en escena.

El del país vasco hizo gala de su habilidad para moverse con fluidez por vías gestuales, leyendo al milímetro la vía y protagonizando un encadene de infarto que dio lugar a la ovación del público. Iñaki Arantzamendi salió el primero después de quedar octavo en la clasificatoria y logró subirse al podio tras superar uno de los puntos claves de la vía que exigía un duro cambio de pies y una salida rápida de un volumen.

Por su parte, la final femenina estuvo muy ajustada, especialmente entre Antía Freitas y Rut Casas. Ambas llegaron a la última sección, leyendo y luchando, en una vía de volúmenes y regletas con muchas caídas prematuras, que finalmente ganó Antía. Maja Jonjic completó el podio.

Podio final

Por lo tanto, el podio final de la Copa de España de dificultad femenina concluye con Antía Freitas en lo más alto, tras ganar dos de las tres pruebas de la competición. Maja Jonjuic logró la plata con dos bronces acumulados. Y la joven Aida Torres copó el tercer cajón.

En categoría masculina, la victoria fue para Bittor Esparta que sin participar en la primera prueba, pero imponiéndose en las dos siguientes, tuvo suficiente para proclamarse campeón. Iker Ortiz se impuso en la primera prueba, algo que le valió para llevarse la plata. Y el tercero de la general fue Javier Cano un habitual en los podios de copa.

Prueba juvenil

La jornada juvenil disputada el sábado contó con la participación de cerca de 140 jóvenes de praticamente toda España. Los TOPS fueron difíciles de ver en unas clasificatorias que se alargaron hasta entrada la primera hora de tarde, según informan desde la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada.

Las finales siguieron en la linea de las clasificatorias. En la femenina algunos de los mejores pegues los protagonizaron Lucía Sempere regalando el primer encadene de la tarde. Rut Monsech también resolvía la vía de pasos largos y presas de dual texture que ha llevado de cabeza a las féminas de final sub 16 y sub 18. La vía de la sub 14 y sub 20 presentaba un techo que ha sido imposible de resolver.

Las finales masculinas regalaron varios TOPS. La vía de la sub 20 contaba con una sección final de presa pequeña y regleta en la que los escaladores tuvieron que emplearse a fondo con movimientos muy finos. Varios escaladores consiguieron tocar la ansiada cadena, dándole mucha emoción a la clasificación final. Entre ellos, el podio al completo formado por Guillem Monsech, Víctor López y Pablo Rodríguez. La vía de la sub 14 y sub 16 de lo más estética regaló tres tops, dos de ellos en la sub 14 de la mano de Hugo Cosano y Aimar Uson. Joel Codina de la Sub 16 fue el único de su categoría en completar.

