El judoka onubense Borja Pahissa es una de las bazas de la selección española de cara a los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio en 2021, y él no deja de trabajar para hacerse con una plaza para la gran cita del deporte.

"Voy a dejarme hasta la última bocanada de aire que me quede. Solo pienso en trabajar muy duro día a día y en volver al Centro de Alto Rendimiento de Madrid a la rutina de entrenamientos para cumplir este gran sueño", confesó Pahissa, deportista con discapacidad visual.

El onubense sabe lo que es estar en grandes competiciones internacionales, tanto Europeos como Mundiales. Compagina el deporte de élite con los estudios, ya que está cursando un grado superior de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD).

"Se hace complicado a veces, sobre todo en la época en la que tenemos que viajar mucho, pero al final con esfuerzo y voluntad se consigue todo", señala.

Real Madrid y Betis

Más allá del judo, el andaluz es un apasionado de otros deportes, como la bici y el fútbol. "Son dos deportes que me encantan". En el caso del balompié tiene doble sentimiento de colores. "Siempre me ha gustado el Real Madrid desde pequeño, también por influencia familiar, de mi abuela y de mi padre, pero a medida que me he hecho mayor, no me digas por qué, me gusta el Betis, así que ahora mismo, como se suele decir, ¡viva er Beti, manque pierda!".

Aparte del fútbol, la auténtica locura de Borja es el mundo del motor. Le encanta y es capaz de proporcionar información de cualquier marca y modelo del mercado. "Es verdad, tanto tiempo leyendo sobre ello, se me han quedado todos los datos en la cabeza", declara en una entrevista con el Comité Paralímpico Español.

Su referente es el asturiano Fernando Alonso , doble campeón del mundo de Fórmula Uno. "Recuerdo sus títulos mundiales con Renault, que los veía con mi padre, con aquel famoso adelantamiento a Schumacher. Nadie más que él podía hacer eso. Y en motos, siempre me ha gustado Dani Pedrosa, era un cirujano sobre la moto. Ahora, mi favorito es Márquez, es un crack".

Residencia Blume

Uno de los aspectos que más destaca de su vida como deportista es el buen ambiente que existe tanto en la selección española de judo como en la Residencia Blume.

Sus compañeros de selección le toman algo el pelo por su utilización del 'spanglish'. Reconoce que no domina el inglés, pero se hace entender. "Al final por unas cosas o por otras, yo creo que a veces porque aburro a la persona en cuestión, pero consigo lo que necesito. Así es la supervivencia (risas)".

Sobre sus compañeros de la Blume, cuenta los piques que tienen entre ellos jugando a la Play Station: "a veces incluso les gano y les tomo el pelo, diciéndoles que cómo les puede ganar el 'ciego'. Todo siempre con un buen rollo increíble".

Por delante, un año y medio de trabajo, donde Borja Pahissa y el resto de componentes de la selección española de judo paralímpico, dirigidos por Alfonso de Diego, buscarán la ansiada plaza para los Juegos.

