El ultrafondista Brandan Márquez retoma el contacto con A Gran Bikedada después de unos años de ausencia por incompatibilidades con su calendario. El ciclista del Tres Lunas Valdeorras prácticamente comenzará en Vigo el 16 de febrero un calendario de nuevo muy ambicioso.

Aunque la prueba viguesa no tiene carácter competitivo, en sus actuaciones en 2014 y en 2015 alcanzó la meta en primera posición. "A Gran Bikedada es una prueba que me viene muy bien como preparación. Además, resulta muy atractiva, porque se adapta a lo que cada participante busca en ella", comenta el ganador del Iron Bike XCM Italia en 2019, entre otras competiciones.

La prueba, organizada por Social Ciclismo Fan Manager en colaboración con otras entidades ciclistas, se celebra el 16 de febrero sobre 100 kilómetros en la distancia de Gran Fondo, entre Vigo y el embalse de Eiras, con regreso a la ciudad gallega a través de los municipios de Redondela, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes.

Las otras dos opciones de A Bikedada más de la carrera son las distancias de 69 y 42 kilómetros. El objetivo es repetir el récord de 700 inscritos del año pasado.

Ficha personal

Brandon Márquez nació en Vigo y a los cuatro años se fue con su familia a Santiago. Empezó corriendo en mountain bike como juvenil, modalidad en la que pronto obtuvo buenos resultados ganando el campeonato gallego.

Después pasó a carretera, pero ya exigía más dedicación y yo entrenaba tres días a la semana, "lo justo para poder acabar las carreras", declara Brandan, que coincidió en el Hierros Diego con Álex Marque y Juan Mourón. "El nivel era alto y si no entrenabas, costaba estar con los mejores".

El futuro en la bicicleta fue incierto en los albores de sus veinte años porque no acababa de ver clara una salida profesional en el mundo de la bicicleta, así que decidió centrarse en preparar las oposiciones para bombero de aeropuertos.

"Cuando al final conseguí aprobarlas, me destinaron a Canarias y allí, con algo de tiempo libre, empecé a retomar el contacto con la bicicleta", comenta.

Del mountain bike tradicional pronto pasó a centrarse en las carreras gran fondo "en busca de nuevas motivaciones", con especial predilección por los maratones, hasta que estos también se le acabaron haciendo cortos y en los últimos años optó preferentemente por los ultramaratones, distancias entre los 130 y 200 kilómetros, que sobre bicicleta de montaña supone una exigencia extrema, o incluso la última moda, los llamados iron bikes.

Palmarés

En 2019 firmó una temporada realmente brillante. Ganó el Iron Bike XCM Italia después de siete etapas; fue cuarto en el Campeonato de Europa XCUM (ultramaratón), un puesto que ya había alcanzado también el 2017; acabó tercero en la Crocodile Trophy XCM de Australia, disputada en ocho etapas, y se impuso también en la Mountain Quest XCUM de Portugal.

Después de una dilatada carrera, puesto que ahora tiene 38 años, no duda en calificar la Iron Bike XCM Italia la competición más dura a la que se ha enfrentado nunca.

"Es una prueba de una dureza extrema, con el atractivo de las organizaciones italianas, que no se paran en sutilezas. En algunos tramos es como hacer alpinismo cargando con la bicicleta". En 2019 regresó a Italia para ganar esta prueba en la que en 2018 ya había quedado segundo. Y aún espera repetir en 2020.

A nivel nacional, también fue dos veces campeón de España de ultramaratón y suma además una victoria en el Open de España.

Aves solitarias

Los ultrafondistas, auténticos tiramillas sobre la bicicleta, dan la impresión de que son una especie de aves solitarias, "lobos esteparios", como comenta, que están preparados para sobrevivir en escenarios inhóspitos.

No es que sea el caso nuestro protagonista, pero él mismo reconoce que "el 95 % de las veces" sale a entrenar solo. En parte por incompatibilidades de horarios y porque en Galicia tampoco hay mucha gente centrada en el ultramaratón. Practica esta modalidad de ciclismo de montaña extremo por afición, o tal vez por una necesidad vital. "Me defino como un autodidacta total: no tengo entrenador, nutricionista ni nada parecido. Me organizo yo mismo".

La bicicleta extrema, de aventura, es algo que le apasiona y la disfruta. Solo de cuando en cuando echa la vista atrás y le surge la duda de qué habría pasado si en su momento se hubiese centrado al cien por cien en la bicicleta.

