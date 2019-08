Una medalla de bronce, a cargo de Raúl García, dos récords de España y un buen sabor de boca general es el balance del equipo español de ciclismo en pista que ha competido hasta hoy domingo en el Mundial de Fráncfort (Alemania).

Ekain Jiménez ha cerrado la participación hispana en el kilómetro contrarreloj, al que llegaba con la ambición personal de volver a batir el récord de España. Reto que consiguió el ciclista vasco al rebajar la plusmarca hasta 1.02.715 y accediendo así a la final por la puerta grande, siendo 7º en la clasificatoria, informa la federación española de este deporte (RFEC).

Ya en la final, el velocista nacional no pudo mejorar su plusmarca, registrando 1.03.530 para terminar séptimo.

"Las sensaciones han sido muy buenas, pero por la tarde no había fuerzas después del esfuerzo de la mañana. No pensaba que me iba a clasificar, per así ha sido, así que muy contento", comentaba Ekain Jiménez.

Bronce de Raúl García

Lo más destacado de este Mundial para la delegación española ha sido el bronce de Raúl García en la puntuación y su gran carrera de scratch, donde fue cuarto tras finalizar primero y ser relegado por rodar por la zona azul.

Además, el combinado nacional conquistó el récord de España de persecución por equipos (4.11.914) tras un enorme rendimiento de Javier Serrano, Raúl García, Alberto Pérez y Jaime Romero.

También reseñable fue la sexta plaza de Naia Amondarain en la prueba de puntuación. La corredora vasca completó una fabulosa jornada en el velódromo alemán. Se impuso en su serie de clasificación, sumando 11 puntos, venciendo además en el último sprint.

No obstante, y tal y como ella misma aseguraba más tarde, tendría mejores sensaciones en la sesión vespertina. Arrancaba en cierta forma sosegada la puntuación, guardando fuerzas para una cita que como ella misma calificaba "se iba a hacer muy dura".

