La Real Federación Española de Ciclismo ha hecho público el calendario 2021, que recoge todas las pruebas federadas de ámbito nacional e internacional que se celebrarán en España durante la próxima temporada.

La temporada se abrirá el 23 de enero con el Club La Santa 4 Stage MTB Lanzarote que se disputará en Tinajo (Las Palmas) hasta el día 26.

La primera prueba de carretera de categoría Élite UCI será la Clásica de la Comunidad Valenciana, que se llevará a cabo el 24 de enero en Valencia.

De la misma categoría Élite UCI destaca al inicio del curso la Challengue Mallorca (28-31 enero), que podría tener una nutrida y selecta participación internacional de grandes estrellas debido a que el Tour Down Under de Australia no se celebrará en 2021.

En la isla balear se disputarán esos días el Trofeo Ses Salines, el Trofeo Serra de Tramuntana, el Trofeo Andratx y el Trofeo Playa de Palma.

También están en el calendario con categoría UCI la Volta a la Comunitat Valenciana (3-7 febrero), la Vuelta a la Región de Murcia (12-13 febrero), la Vuelta a Andalucía (17-21 febrero), la Vuelta a Asturias-Julio Álvarez Mendo (30 abril-2 mayo), la Vuelta a la Comunidad de Madrid (6-9 mayo), la Vuelta a Castilla y León (27-29 julio) y la Vuelta a Burgos (3-7 agosto).

Campeonatos de España

En el calendario también destaca el Campeonato de España de ciclismo adaptado (14-16 mayo) en la localidad madrileña de Cadalso de los Vidrios.

Las 24 horas Cycloc Circuit, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, en Valencia, que se disputará entre el 3 y 4 de julio, ha solicitado acoger el Campeonato de España de carretera.

La Vuelta ciclista a España, que saldrá de Burgos el 14 de agosto, terminará en Madrid el 5 de septiembre.

Ciclismo BTT

En cuanto al calendario BTT algunas de las pruebas más destacadas son la Mediterranean Epic en Oropesa del Mar (11-14 febrero), la Andalucía Bike Race (20-25 abril), La Rioja Bike Race (14-16 mayo), la Asturias Bike Race (2-4 julio), el Maratón BTT Sierra de Cazorla (5 septiembre), la Catalunya Bike Race (1-3 octubre) y la España Bike Race (9-17 octubre) por la provincia de Alicante.

Las 'clásicas' de un día como la de Valladolid (25 abril), la de Federico Martín Bahamontes (2 mayo) en Ermua o los Puertos de Somiedo (19 junio), también tienen cabida en un calendario en el que hay hueco para pruebas más festivas y menos competitivas como la Pilgrim Race (27 junio-3 julio) de Madrid a Santiago.

