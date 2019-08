Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), confía en que los Juegos de Tokio van a ser "para no olvidar" y, en una entrevista con EFE, apunta que Madrid está "preparada y se merece celebrar unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos" en un futuro no muy lejano.

Carballeda (Pontevedra, 1959), aparte de máximo dirigente del CPE, es también desde 2003 el presidente de la ONCE. Desde entonces ha vivido varios Juegos y ha comprobado cómo el movimiento paralímpico "cambia año a año" con el deporte como "gran palanca de integración".

Pregunta: ¿En qué momento se encuentra el deporte paralímpico español a un año de Tokio?

Respuesta: El momento creo que es bueno, con la sensación que vamos cumpliendo con nuestra obligación, pero con la inquietud de que empieza la cuenta atrás y los nervios afloran en los deportistas, técnicos y federaciones. Todo eso hay que administrarlo y afortunadamente el equipo médico y los psicólogos nos ayudan a relajar el ambiente y a que lleguen en las mejores condiciones aquellos que se juegan todo cada cuatro años.

Tenemos la gran colaboración de las federaciones, en especial de las especificas de deportistas con discapacidad, y ahora que vamos avanzando en el proceso de integración con varias compartimos la preparación con los olímpicos.

P: Según el Comité Organizador de Tokio, la aspiración es superar a Londres y ser los mejores Juegos de la historia. ¿Qué espera de ellos?

R: Hemos sufrido en otras ediciones por retrasos en obras, la accesibilidad o el transporte, pero Japón seguro que no va a fallar. La confianza en el nivel organizativo y su responsabilidad nos hace pensar que estará todo a punto y serán unos Juegos para no olvidar, sobre todo en el mundo de avances tecnológicos. Mi sensación es que vamos a tener un gran nivel de organización.

P: ¿Ha cambiado algo el movimiento paralímpico desde Río 2016?

R: El movimiento paralímpico cambia cada día y cada año. Se innova, se aprende mucho, los países competitivamente quieren ser los mejores cada vez y nos vamos encontrando aspectos novedosos cada cuatro años. Esto tiene que ver mucho en cuestiones que cuidan y facilitan la vida de las personas ciegas.

P: ¿Cuánto queda por recorrer para que olímpicos y paralímpicos se acerquen o se igualen en condiciones?

R: Vamos mejorando en esa carrera a un ritmo adecuado. Lo hacemos trabajando con el Consejo Superior de Deportes, con el que hay absoluto entendimiento y con implicación del propio ministerio. Buscamos el máximo nivel de integración pero el camino es largo. Nos queda mucho por hacer, por corregir y que no se haga mal para luego retocar. Hay que entender que hay que buscar la igualdad plena de derechos en la ciudadanía, porque el que no tenga discapacidad puede tenerla mañana y el deporte es una gran palanca para integrarse en la sociedad y tener un futuro mejor.

P: ¿Se imagina unos Juegos Paralímpicos en la misma fecha que unos Olímpicos?

R: Me lo he imaginado muchas veces y lo he soñado, pero como conozco los Juegos, estamos hablando de las dos competiciones más importantes del mundo y en el caso de los paralímpicos son 4.000 deportistas los que acuden a competir, a los que hay que sumar las expediciones, la organización, voluntarios...algo imposible de manejar si se hicieran a la vez.

Además, creo que perjudicarían a la organización y funcionamiento efectivo de muchas cosas. Creo que el modelo actual que hemos conseguido es el más óptimo. Van por delante los olímpicos en el inicio del verano, sirve de prueba, y sabemos que contamos con la misma villa y las instalaciones, diseñadas con criterios de accesibilidad. Ese es el gran legado que se deja a nivel social.

P: ¿Qué retos tiene por delante el CPE a corto plazo?

R: Tenemos un año intenso porque hay que seguir preparando la expedición de los Juegos. Afortunadamente, los resultados están siendo buenos, en general, y sobre todo los del deporte de mujeres. Por ejemplo, las chicas del baloncesto en silla de ruedas, que vuelven a unos Juegos desde 1992. Si la mujer lo tiene difícil, por desgracia, imagine con discapacidad. Hace un tiempo tomamos la decisión de que en la Liga de baloncesto se pudiese admitir en cada uno de los equipos la participación de chicas y eso les ha dado un nivel importantísimo. Han adquirido una fuerza, capacidad y nivel deportivo que trabajando juntas han conseguido clasificarse.

P: Tokio ganó su candidatura a Madrid. ¿Le gustaría que hubiera otros Juegos en España o cree que hay posibilidades de que se puedan celebrar en un futuro no muy lejano?

R: Estuve en Buenos Aires, en esa votación, y me llevé uno de los disgustos más grandes de mi vida, pero dicho esto, Japón es uno de los países donde mejor se cuida a los mayores, los niños y las personas con discapacidad.

Madrid está absolutamente preparada y nos lo merecemos. Los Juegos cambian la vida de las personas, la forma de pensar, enseñan y convierte a una sociedad en un colectivo mucho mejor. Yo lo he podido ver en Barcelona, dónde trabajé de 1993 a 2000, y se nota en la actitud, en la forma de convivir y en el comportamiento.

P: Hablando con algunos deportistas, su mayor preocupación es el día después a su retirada. ¿Le preocupa, o en qué medida trabaja el CPE, para que las personas con discapacidad puedan tener una buena inclusión a otra vida profesional?

R: Estamos igualados, ahí no hay diferencias. Los deportistas olímpicos y paralímpicos tienen las mismas sensaciones y el mismo temor el día después. Lógicamente las carreras de los olímpicos, en recursos económicos, son mucho mejores, aunque las nuestras han mejorado y hay deportistas con discapacidad que se pueden dedicar casi de manera profesional.

Nos preocupa por el compromiso con el deporte y las personas con discapacidad. En el CPE nos hemos ocupado de crear con las empresas toda una vía, una alternativa, especialmente con Fundación ONCE, para conseguir salidas laborales. Hay varios que dejaron la practica deportiva y trabajan en diferentes empresas. Estas personas, como se han encontrado con tantas dificultades en su vida, suelen dar un rendimiento sorprendente por su capacidad de superación.

También está la vía de las becas universitarias con las que nos ayudan los patrocinadores para que se formen.

P: Si miramos un poco más allá, a Pekín 2022, ¿ve renovación en el equipo español con la marcha de Jon Santacana y Miguel Galindo?

R: Es algo muy difícil porque su recorrido ha sido extraordinario. Son las personas que más medallas han conseguido para España en olímpicos y paralímpicos en Juegos de invierno. Los más laureados son ellos.

Nos preocupa mucho el futuro, no es fácil, pero vamos a trabajar con fuerza para que salgan más personas como Jon y Miguel. Dos deportistas extraordinarios esquiando juntos bajando montañas a más de cien kilómetros por hora.

