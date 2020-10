La tenista española Carla Suárez, que recientemente fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin, ha confirmado que continúa con su tratamiento siguiendo el consejo de los médicos y ha querido agradecer "el cariño" que le está haciendo llegar la gente.

La canaria de 31 años se encontraba en el puesto 71 del ránking WTA cuando hizo pública la noticia, viéndose obligada a interrumpir la que iba a ser su última temporada como profesional antes de retirarse. El linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer poco común que afecta al sistema linfático, requiere de un tratamiento de seis meses de quimioterapia. Recientemente el actor Dani Rovira pasó por el mismo tratamiento con éxito, al sufrir la misma dolencia que Suárez.

Carla Suárez comenzó el proceso el pasado 21 de septiembre, como confirmó ella misma a través de su cuenta de Twitter @CarlaSuarezNava. Desde entonces, cuando aseguró que lo afrontaba "con valor y esperanza", hasta ahora, semanas después, la española no ha perdido el ánimo. Como contó recientemente a sus seguidores en la red social, sigue progresando en su tratamiento.

Progresando en las sesiones de terapia. Vamos día a día siguiendo el consejo médico. Muchas gracias por el cariño que me hacen llegar.



I recently started the therapy. Following medical advice and taking steps with optimism. Thanks for your warm messages during the past few days. pic.twitter.com/4VHb0bYKfR