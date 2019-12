Carla Suárez durante el US Open de este año, en el que tuvo que abandonar por lesión. Foto Archivo EFE

Carla Suárez ha confirmado este martes, que la próxima temporada será su último año en el circuito del tenis profesional, ya que a sus 31 años ha empezado a tener "otras prioridades al tenis". La canaria lleva once temporadas dentro del Top 100 de la WTA.

La tenista canaria, en el puesto 55 del ranking mundial (WTA), reconoció en una rueda de prensa que el tenis es "un deporte muy exigente que requiere muchísimo sacrificio". También argumentó que quiere dedicar más tiempo a su familia, que vive en Canarias.

En una rueda de prensa, recordó que lleva desde "los 14 o 15 ya estaba viajando por el mundo, y llevo mucho tiempo alejada de mi familia. El tiempo pasa, no lo podemos recuperar y me apetece mucho estar con ellos. Siento que es lo correcto, y es lo que el corazón me pedía".

Aunque pone límite a su carrera deportiva, aclaró que la próxima temporada se la tome de forma relajada sino todo lo contrario porque aseguró que todavía está "en condiciones de jugar un año más aspirando a todo".

"Tanto mi equipo como yo estamos totalmente comprometidos y queremos terminar de la manera más profesional posible. No se lo tomen como una despedida. Espero que este último año podamos disfrutar todos juntos", argumentó.

16 años

De esta manera, 2020 será la última temporada de una jugadora que lleva en el circuito profesional 16 años, desde 2003, y que debutó en torneos del Grand Slam en 2008, torneos en donde su mejor actuación fue llegar a los cuartos de final. Lo consiguió en cinco ocasiones, dos en el Open de Australia (2016 y 2018), y en Roland Garros (2014) y otras dos en el Open de Estados Unidos (2013 y 2018).

Además, se alzó con ocho torneos, seis en el circuito ITF, en sus inicios, entre 2004 y 2007, y dos del circuito WTA, Oeiras y Qatar. De ellos, cuatro en tierra batida y otros cuatro en pista rápida. También llegó a nueve finales, entre ellas, las de New Haven (2018), y Miami y Roma en 2015. Su mejor ranking lo alcanzó el 29 de febrero de 2016, cuando ocupó el sexto puesto de la WTA.Entre 2013 y 2016 acabó dentro del Top 20 mundial.

En dobles alcanzo tres títulos, todos ellos con Garbiñe Muguruza, Birmingham y Tokio, en 2015, y Stanford, en 2014.

Esta temporada, en la que disputó un total de 36 partidos con 16 victorias y 16 derrotas, la cerró a finales de agosto en el US Open, debido a una lesión, teniendo como mejores resultados la cuarta ronda en Wimbledon, los cuartos de final en el Dubai Open y San José (EEUU), la tercera de Roma y Roland Garros.

En el total de su carrera en el circuito WTA, lleva ganados 509 partidos, por 336 perdidos. Desde 2008 participa, además, con el equipo español de la Copa Federación.

practicodeporte@efe.com