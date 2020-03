El tenista Carlos Alcaraz, tras su gran inicio de temporada, ya es muy apreciado por los grandes torneos del calendario del tenis mundial, y fruto de ello son las invitaciones que ha recibido para disputar la fase previa de los ATP Masters 1.000 de Indian Wells y de Miami, torneos que se disputan este mes de marzo.

A sus 16 años y ya instalado en el puesto 314 de la ATP, el murciano estará presente en los dos torneos más importantes de la gira norteamericana sobre pista rápida, junto a los Rafa Nadal o Novak Djokovic.

Los organizadores de ambos torneos decidieron conceder una invitación a la joven promesa del tenis español, tras un comienzo de año espectacular, en el que suma 17 partidos jugados, con 15 ganados y tan sólo 2 derrotas. Un saldo que supuso imponerse en dos torneos del ITF World Tour , ambos disputados en la Academia de Rafa Nadal en Manacor, un puesto de finalista en Antalya (Turquía), y llegar a segunda ronda en el Open de Río , categoría ATP 500, en lo que es su primera victoria en el ATP World Tour,ante Albert Ramos .

Para esta semana, Alcaraz tenía previsto disputar un torneo en su tierra, el ITF de Murcia, pero la necesidad de viajar el jueves para iniciar su gira americana, obligó a causar baja en este torneo que tiene como sede su localidad natal, El Palmar. No obstante, ya habrá tiempo en abril para que los aficionados murcianos puedan disfrutar con su tenis, con el ATP Challenger Murcia Open.

Grandes rivales

Tanto en Indian Wells como en Miami, Carlos Alcaraz tendrá muy complicado progresar en el cuadro, a pesar de que se trate de la fase previa, al ser torneos Masters 1000, donde se dan cita los grandes del tenis mundial. A falta de conocer los cuadros de ambas competiciones, la previa estará integrada por jugadores que están clasificados entre el 100 y el puesto 200 de la ATP.

En ambos torneos, el cuadro principal está compuesto por 96 tenistas, los 32 cabezas de serie no disputan la primera ronda, mientras que la previa está formada por 48, con 12 plazas para clasificarse para disputar el torneo.

Eso sí, un triunfo en la previa, supondría para el murciano ya sumar puntos (8) y clasificarse para el cuadro final un total de 16, más que los 10 puntos que supone la victoria en un torneo ITF de 15.000 dólares.

Hasta su irrupción en el torneo de Río, gracias a una invitación para jugar el cuadro final, Alcaraz tan sólo dispuso de la oportunidad de disputar la previa del Open de Barcelona , Conde de Godó, dentro del ATP Tour, donde cayó en la primera ronda ante el portugués Pedro Sousa. Precisamente la organización del torneo barcelonés, categoría ATP 500, acaba de confirmarle una plaza de invitado para su cuadro final, entre el 20 y 26 de abril, en las pistas del RCT Barcelona-1899

Lo que está claro es que Alcaraz, de la mano de Juan Carlos Ferrero, no será rival fácil para ninguno de sus oponentes por mucha diferencia que haya en el ranking de la ATP, ya que el murciano no deja de progresar y si no que se lo pregunten a un Albert Ramos, número 40 de la ATP, quien fue testigo en Río de la calidad de la joven promesa del tenis español.

