El tenista murciano Carlos Alcaraz se ha convertido en la gran esperanza para el futuro del tenis español. A sus 17 años acaba de completar un fantástico 2020, ha subido hasta el puesto 138 de la clasificación ATP y apunta a meterse entre los 50 primeros del mundo de cara a 2021.

"Aspiro a seguir progresando y a llegar al Top 50" ha explicado el joven deportista en una entrevista con la Agencia EFE. Y es que ahora mismo el el tenista de menor edad que aparece entre los 550 primeros clasificados del mundo, algo que ha logrado a golpe de éxito esta temporada, que la cierra con tres títulos en el circuito Challenger: Trieste, Barcelona y Alicante.

"Lo mejor han sido los resultados"

De todo lo sucedido en esta temporada, tiene claro que "lo mejor han sido los resultados". Añade, por otra parte que todo esto ha sido gracias "al gran trabajo hecho, también en la cuarentena". Aunque por otro lado, en el aspecto negativo tiene claro que lo peor ha sido "no haber podido jugar durante cinco meses seguidos. Ahora ya tengo muchas ganas de empezar el próximo año".

En definitiva y como resumen se pone un notable. "Ha sido un gran año. Me ha hecho ver que estoy más cerca de los objetivos de lo que pensaba". Y parte de ese éxito viene del trabajo físico que realizó en las semanas de confinamiento. "Dado que estuvimos bastante tiempo sin jugar pasamos muchas horas en el gimnasio. Es importante para aguantar el ritmo de los partidos".

Toca mejorar el servicio

Sin embargo, sabe que tiene mucho que mejorar. "Ahora mismo diría que el saque es lo que más tengo que pulir. Debo trabajarlo a fondo, aunque desde hace tiempo arrastro unas molestias en el abdomen y cuando sobrecargo esa zona, que se hace sacando, me molesta. No obstante, tengo que incidir en eso".

Lo que sí tiene claro es que la mentalidad, pese a su juventud, es uno de sus puntos fuertes. "Muchos tenistas juegan a no perder en algunos momentos y yo creo que es ahí cuando hay que jugar valiente. Prefiero ir a por ellos. Gracias a esa actitud saco bastantes partidos adelante".

Ahora toca descansar, recuperar y centrarse en la temporada 2021, que arrancará en Australia. "Me gustaría entrar en el cuadro final de Roland Garros. Me veo capaz de hacer grandes cosas", confiesa en esta citada entrevista en la que también valora como lleva esa presión de ser una de las estrellas del futuro tenis nacional.

"La atención mediática es consecuencia de lo que haces en la pista, pero no es que me pidan tantos autógrafos, aunque alguno que otro sí he firmado y unas cuantas fotos me he hecho este año", resume Alcaraz, que también tiene el "sueño" de estar con España en la Copa Davis, una competición que ganó en su categoría júnior en el año 2018. "Espero estar ahí algún día, pero España tiene muchos jugadores entre los 100 primeros y no es fácil entrar en esa lista", ha cerrado.

Practicodeporte@efe.com