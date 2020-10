El joven Carlos Alcaraz sigue asombrando en el mundo del tenis, algo habitual en él porque lo lleva haciendo desde hace años. Este domingo volvió a levantar su tercer torneo del circuito Challenger ATP, en Villena (Alicante), todos este año, tras el parón por la pandemia, lo que supone colocarse ya en el puesto 136 del ranking mundial.

A sus 17 años y 5 meses, el tenista murciano se sitúa tras el francés Richard Gasquet como el jugador más joven en sumar tres títulos del segundo circuito más importante del tenis profesional. El galo los sumó con 16 años y 10 meses. En esta clasificación Novak Djokovic figura quinto, al sumar tres títulos con 17 años y 11 meses.

Y es que Alcaraz cuenta con unos números impresionantes. Suma un récord en tie-break dentro del Challenger Tour de siete ganados por tan sólo uno perdido o de ocho partidos jugados ante jugadores del top-150, ganó siete y sólo perdió uno.

39 victorias

Lo que parece claro con el paso de los meses es que Alcaraz está confirmando todas las esperanzas que se tenían en él. Su temporada, a pesar de la situación derivada por la pandemia, es excepcional. suma 45 partidos jugados este 2020, con 39 victorias y 6 derrotas.

Ese récord supone la victoria en dos torneos ITF, ambos en Manacor , a principios de año, y tres Challenger, todos tras la reanudación del circuito, como son Trieste , Barcelona y Alicante , donde se enfrentó a jugadores muy por encima en el ranking ATP, y en los que mostró un saber estar en los momentos complicados, sorprendente a su edad.

Un ejemplo de su gran mentalidad fue cómo tras ganar el torneo de Trieste, viajó a disputar la previa de Roland Garros, su primera presencia en un Grand Slam, donde cayó en primera ronda un partido que tuvo en su mano, ante el australiano Alekxandar Vukic. Lejos de bajar la cabeza, viajó a Barcelona, y levantó el título en la Academia Sánchez-Casal, para una semana después, este domingo, repetir título, esta vez en su casa, donde entrena, la Academia Equelite de Ferrero.

De la mano de Juan Carlos Ferrero, Alcaraz está consiguiendo una regularidad en su juego, que le está haciendo subir sin parar en la clasificación mundial, lo que le abre a empezar a entrar, al menos, en las fases previas de los torneos de los torneos del ATP World Tour.

Equilibrio

El murciano ya es foco de atención allá por donde va. Es señalado por todos como el futuro no sólo del tenis español, sino del circuito mundial. Por ello, ahora no sólo tendrá que afinar mucho en su entrenamiento sino en su mentalidad, en tener claro que todavía no ha conseguido nada, que tiene todo por delante, pero que el éxito sólo llega con trabajo y con cabeza.

Todavía quedan torneos esta temporada, para ver dónde acaba este año este chaval, nacido en El Palmar (Murcia) en 2003, que empezó el año en el puesto 492, y que ya ha mejorado 356 posiciones. Y es que el murciano entró en el ranking ATP hace tan sólo dieciocho meses.

