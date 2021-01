El joven Carlos Alcaraz y Mario Vilella son los dos tenistas españoles que sobreviven en la previa del Abierto de Australia cuando tan solo les queda una victoria para entrar al cuadro final del primer grande de la temporada.

Por el camino se han ido quedando los otros nueve, incluidos Carlos Taberner y Georgina García Pérez, que han caído este martes dejando solos a los dos citados anteriormente.

El jugador murciano ha superado en dos sets (7-6 y 7-6) al ruso Evgeny Karlovskiy, número 258 del mundo. No ha sido un encuentro sencillo para él, ya que ha tenido que sufrir en los dos parciales para terminar sellando su segunda victoria en Doha, sede escogida para esta fase previa tan atípica debido a las restricciones que impone Australia por la pandemia del coronavirus.

Alcaraz empezó perdiendo en el primer set por 3-0, pero supo reaccionar a tiempo para terminar ganando en el desempate. Algo similar ocurrió en el segundo parcial, ya que llegó a ir perdiendo 4-2, aunque después sirvió para cerrar por 6-4, algo que no pudo hacer y tuvo que esperar a un segundo tie break, donde sí rubricó la victoria.

No será fácil el tercer duelo para Alcaraz, que se las verá ante el ganador del partido entre Hugo Dellien, segundo favorito del cuadro, y Andrew Harris. En caso de conseguir también esa victoria, el tenista español disputaría su primer torneo de Grand Slam, uno de los objetivos que se había marcado para esta temporada donde debe seguir creciendo.

También ha avanzado a la final de la fase previa Mario Vilella , que se ha clasificado sin jugar ya que su rival, el argentino Francisco Cerundolo, ha tenido que abandonar el torneo debido a que ha dado positivo por coronavirus, algo que ha confirmado él mismo a través de su cuenta de twitter.

Lamentablemente hoy di positivo de COVID. Me encuentro bien de salud, pero no voy a poder seguir compitiendo en el torneo.

Voy a cumplir con los dias de aislamiento que me digan y saldre con mas fuerzas que antes.

Se acabo el australian open pero todo sigue??

Gracias a todos