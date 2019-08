El granadino Carlos Rodríguez y la navarra Irati Puigdefábregas se proclaman campeones de España Júnior de Contrarreloj en la localidad asturiana de San Román de Candamo, donde además también se celebró esta prueba en la categoría máster.

Con esta victoria, el ciclista de la Fundación Contador consiguió revalidar el título conquistado la temporada pasada. Sin embargo, el andaluz vio peligrar su victoria, cuando a falta de dos kilómetros para el final pinchó la rueda trasera de su bicicleta. Finalmente, tras cruzar la línea de meta se confirmó que la medalla de oro era para él.

"Desde el coche me decían que cambiara de bici, porque no sabíamos si el tubular se podría salir en cualquier momento y eso significaba una caída, pero ya veía la meta cerca y decidí no cambiar”, aseguró el andaluz tras finalizar la carrera, en declaraciones ofrecidas por la Real Federación Española de Ciclismo.

Carlos Rodríguez se subió al primer escalón del podio tras registrar un tiempo de 19’43”, mientras que la plata fue para el navarro Igor Arrieta con 20’11”. El júnior valenciano de primer año Juan Ayuso completó el podio, llevándose el bronce tras parar el crono en 20’18”.

Irati sucede a Lorena de la Fuente

Por su parte, la contrarreloj júnior femenina fue para Irati Puigdefábregas con un tiempo de 23'11", aventajando en más de un minuto a sus predecesoras. De esta forma, la ciclista navarra sucedía en el palmarés a Lorena de la Fuente que finalizó quinta. "Estoy muy contenta; he disfrutado un montón y estoy muy orgullosa del trabajo”, declaró Puigdefábregas ya con su maillot de campeona.

Su compañera de selección, Idoia Eraso, se colgó la presea de plata tras completar el recorrido cuatro segundos más rápido que la castellanoleonesa Inés Cantera, que se subió al tercer escalón del podio al colgarse el bronce.

Doce campeones máster

La jornada del domingo arrancó, no obstante, con las pruebas para las categorías Máster, tanto de hombres como de mujeres, que tuvieron que lidiar con un asfalto mojado durante toda la jornada y una lluvia que molestaba a la hora de rodar y trazar las curvas.

Los campeones de las diferentes categorías fueron los siguientes:

Máster 30B fem.: Tamara Sánchez

Máster 30A fem.: Sara Pérez

Master 30A: Félix Casañ

Máster 30B: P. J. Sánchez

Máster 40A fem.: Verónica Palazuelos

Máster 40B fem. : Mónika Daza

Máster 40A: Antonio Martín

Máster 40B: José David Gómez

Máster 50B: Mario Fernández

Máster 50A: F. Quesada

Máster 60A: Txomin Oronoz

Máster 60B: Juan Argudo

