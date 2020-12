El piloto español Carlos Sainz apura los últimos días antes de la salida de una nueva edición del Rally Dakar, en el que será su decimocuarta presencia, en busca de su cuarta victoria, bajo lo que él denomina 'método Sainz', que consiste en trabajo, diversión y afán de victoria.

Y es que el madrileño tiene claro que se trata de "una fórmula que desde hace muchos años me funciona: trabajar", y donde "la ambición para seguir participando es fácil, no necesito motivación extra, viene per se”.

“Si se pudiera ver dentro del casco cuando estoy pilotando se me vería con una gran sonrisa, porque sigo disfrutando cada vez que me subo a un coche de carreras, y entreno con la misma ilusión que un chaval de 20 años”, apunta.

Motivación desde niño

Ese método de trabajo, diversión y afán de victoria comenzó a gestarse en las competiciones caseras con su hermano mayor cuando ambos eran niños. “Nos encantaba el deporte y, cuando éramos niños y la edad se nota más, él siempre me ganaba. Creo que eso también me motivó a tratar de aprender rápido e ingeniármelas”, señala.

Sobre el Dakar 2021, Sainz, ganador de la prueba en los años 2010, 2018 y 2020, destaca que nunca tuvo dudas de su participación, ya que "desde el momento en que supe que mi equipo quería volver y contaba conmigo, no he tenido dudas, porque quería defender la victoria del año pasado, no regalarla”.

El campeón español reflexiona también sobre su veteranía y apunta que "a veces pienso sobre qué pensarán los jóvenes de ver a alguien tan veterano compitiendo en una carrera así, ¿no? Pero luego también pienso que a lo mejor les sirve para motivarse y para saber que hay un camino largo y que lo que cuenta es el crono, no el carnet de identidad”.

Del Dakar que comienza este 3 de enero, considera que las nuevas reglas harán la carrera más impredecible: “El hecho de que el roadbook se vaya a entregar antes de todas las etapas va a dificultar mucho la tarea, especialmente la de los copilotos".

Además, prosigue, "la limitación de asistencia que habrá en las etapas maratón, donde poder disponer de una rueda de repuesto extra, por ejemplo, será penalizado con 15 minutos. Así que habrá que cuidar los neumáticos y tener algo de suerte porque esas etapas pueden penalizar mucho”.

Por último, repasa las novedades que presentará su Mini, como son "las suspensiones, que es un área donde siempre trabajamos porque ahí se puede arañar más tiempo. También vamos a tener un coche un poco más ancho y unos amortiguadores un poco más optimizados respecto al año pasado”.

