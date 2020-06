El piloto español Carlos Sainz considera que la Fórmula 1 ha encontrado una solución “coherente, optimista y a la vez realista” después de que se hiciese oficial el calendario de las ocho primeras carreras del mundial 2020, todas en Europa.

Ante los micrófonos de Radio Nacional España (RNE), a sus 25 años, Sainz valoró de forma positiva la idea de la organización de la Fórmula 1 de cara a lo que resta de temporada. Lo considera “una solución coherente, una solución que me parece optimista y a la vez realista”.

Tras una etapa de desconcierto por la actual pandemia cree que “obviamente, todo esto viene de un trabajo de bastantes meses y después de muchas cancelaciones, en muchos países que han sufrido lo terrible de la pandemia del coronavirus” dijo el español.

Nuevo calendario

El arranque del mundial tendrá lugar dentro de un mes, en julio, con el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring de Spielberg (Estiria). Según anunció la FIA (Federación Internacional del Automóvil) este circuito acogerá las dos primeras pruebas, los días 5 y 12 de julio.

Una semana después, el 19, será el Gran Premio de Hungría. Silverstone albergará otras dos citas, el 2 y el 9 de agosto, antes de que, en Montmeló, el día 16, se dispute el Gran Premio de España. En Spa Francorchamps, se correrá el Gran Premio de Bélgica, y en Monza, el de Italia, los días 30 de agosto y 6 de septiembre, respectivamente.

“Creo que estas primeras ocho carreras en Europa, si seguimos haciendo las cosas bien, manteniendo los niveles de concienciación y seguridad, para evitar el virus lo más posible; e intentar protegernos, se van a llevar a cabo sin ningún problema”, afirmó el madrileño.

Parrilla invertida ¿Sí o no?

Sainz se mostró feliz porque “se va a poder competir, algo que muchos necesitábamos”, explicó en RNE. “Seguro que mucha gente quiere empezar a disfrutar del deporte desde casa”, además “la industria lo necesita”, afirmó. Opina también que “un Mundial más corto hace que cada carrera cuente más”, por tanto, cada detalle cuenta.

Una de las opciones que baraja la FIA es la de realizar carreras con la parrilla invertida, según informa el máximo responsable, Chase Carey. Esto es reemplazar la sesión de clasificación por una carrera de esprint con parrilla invertida, donde el líder del campeonato comienza en última posición, con el fin de añadir emoción.

Ante esto, el hijo de ‘El Matador’, indicó que les “asusta cambiar el deporte de una manera tan agresiva”. “Yo creo que no hace falta, aunque en un deporte en el que hay unos equipos que son muy superiores a los demás puede ser una opción. No me importaría probar, experimentar este año. Habría que verlo”.

El plan, no recibió la unanimidad de todos los equipos, por lo tanto, no puede ser introducido. “Hemos tenido discusiones en los últimos dos años sobre si debiéramos buscar formas de hacer algunos cambios que honren el deporte”, dijo Carey. “El hecho de que esta temporada sea única da un poco más de oportunidad de probar algo que no se haría”, subrayó el máximo responsable, afirmando que seguirán hablando sobre la competición.

"Papeletas para intentar ser campeón"

A punto de comenzar el campeonato, Carlos Sainz quiere terminar su segunda y última temporada en McLaren, antes de dar el paso a Ferrari , de la mejor manera posible y con “un equipo increíble”, “mejorando algunas cosillas se puede hacer otra temporada buena y seguir en la línea de los últimos años”, apuntó.

Sobre Ferrari añadió que es “un equipo histórico en el que todos los pilotos desean estar en algún momento de sus carreras. Junto con Mercedes y RedBull están dominando la categoría. Y como a mí me gustaría ganar un campeonato, ir allí implica tener las papeletas para intentarlo”, confesó Carlos Sainz.

