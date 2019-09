Carlota Ciganda ha completado este domingo su particular círculo victorioso en España con el triunfo en el Estrella Damm Mediterranean Ladies Open celebrado con enorme éxito en el Club de Golf Terramar de Sitges. Foto: organización

Carlota Ciganda ha completado este domingo su particular círculo victorioso en el Estrella Damm Mediterranean Ladies Open celebrado con enorme éxito en el Club de Golf Terramar de Sitges, con lo que completa el único título que le faltaba en España: ganar un torneo del Circuito Europeo femenino.

Campeona de España Benjamín en 2000, con apenas 10 años, la golfista navarra se impuso con posterioridad en todas las categorías, desde Infantil a Absoluta, incluyendo además el titulo de campeona de España Profesional en 2012, informa la organización del torneo.

Siete años después, tras varias tentativas en las que a punto estuvo de solventar previamente este déficit –sin ir más lejos en la edición 2017 de este Estrella Damm Mediterranean Ladies Open que a punto estuvo de ganar–, Carlota Ciganda sonríe con rotundidad tras adornar su currículo con una serie de gestas deportivas que nadie ha conseguido en nuestro país.

Dos Solheim Cup

Con dos Solheim Cup y ahora cuatro victorias en el Ladies European Tour en su haber, la golfista navarra era la primera en ser consciente de que tenía ante sí, dos golpes por detrás de la alemana Laura Fuenfstueck al comienzo del último día, una oportunidad de oro para ampliar su palmarés de triunfos.

De hecho, la germana, un ejemplo de solidez durante tres jornadas, se vino abajo hoy en cuanto vio pisar el tee de salida a Carlota Ciganda acompañada por su fiel y amplia legión de seguidores, que celebraban con pasión cada uno de sus golpes.

Laura Fuenfstueck, un manojo de nervios palmario, envío la bola fuera de límites en su primer golpe y, en el hoyo 2, encadenó tres golpes tremendamente defectuosos generando en ambos casos la misma condena: sendos dobles bogeys.Carlota Ciganda, casi sin haber calentado, pasó a dominar la clasificación con cierta holgura, dos golpes de ventaja que incluso se fueron ampliando aún más conforme se sucedían los hoyos, la navarra afinaba su putt –buenos birdies en los hoyos 6 y 7– y sus rivales de partido se enmarañaban en muchos de los puntos más complicados del bello recorrido de Sitges.

No obstante, no eran Laura Fuenfstueck y la finlandesa Sanna Nuutinen quienes constituían el verdadero peligro, que llegó de forma silenciosa pero no por ello inesperada de otra jugadora alemana, Esther Henseleit, avalada por su recién estrenado número 1 en el Ránking del Ladies European Tour, que tomó el relevo de su compatriota en el papel de rival de verdadero peligro para la golfista española.

Bien posicionada pero agazapada a lo largo de la mitad de la jornada, cuando dos bogeys consecutivos parecían descartarla igualmente de la lucha por el título, Esther Henseleit dio un paso al frente con enorme energía, presentando con enorme seriedad su candidatura a la victoria final gracias a cinco birdies en siete hoyos, del 7 al 13, que ubicaron a la golfista teutona en el foco de todas las miradas.

La emoción y la incertidumbre se instalaron con fuerza sobre las calles de Golf Terramar, toda vez que la férrea serenidad de Carlota Ciganda se contagió de algunos atisbos dubitativos –bogeys en los hoyos 11 y 13 minimizados por un oportunísimo birdie en el 12– que estrechaban la diferencia a apenas un golpe.

Con esa mínima renta afrontó Carlota Ciganda sus cinco últimos hoyos de infarto, donde las referencias de lo acontecido en el partido anterior, donde jugaba Esther Henseleit, eran continuos. La pamplonesa rubricó su último hoyo, una electrizante corriente de admiración generalizada. Y es que ya puede decir que ha completado su círculo victorioso en el Estrella Damm Mediterranean Ladies Open.

“Muy contenta, lo vamos a celebrar a lo grande”

Carlota Ciganda era la viva imagen de la satisfacción una vez entregada la tarjeta certificaba su triunfo.

“Estoy muy contenta, ganar en España, rodeada de tu gente, sabe mejor. Ha sido un día complicado, con mucho viento, donde era necesario coger las calles y los greenes más que nunca. La competencia ha sido muy dura, ya lo sabía, y aunque Laura Fuenfstueck se ha desfondado, no me ha sorprendido que cogiera el relevo Esther Henseleit”, resumía con serenidad.

El espectacular triunfo de Carlota Ciganda ha eclipsado la buena actuación del resto de jugadoras españolas que superaron el corte, caso de Beatriz Recari, que concluyó en décima posición tras tres meses son jugar, a diez golpes de la ganadora. “He ganado mi torneo”, dijo con satisfacción la golfista navarra.

Otra navarra, María Hernández, y la vallisoletana Carmen Alonso compartieron por su parte el puesto 26 después de cuatro jornadas donde las luces superaron con mucho a las sombras.

Por su parte, la balear Luna Sobrón terminó en el puesto 43, dos menos que la gallega Marta García Llorca, muy meritorio en su caso si se tiene en cuenta su condición de amateur.

