Carlota Ciganda y Beatriz Recari son las dos principales golfistas españolas que buscarán la gloria en el Estrella Damm Mediterranean Ladies Open, un torneo que tendrá lugar del 26 a 29 de septiembre en el Club de Golf Terramar y en el que estarán algunas de las mejores jugadoras continentales.

Las dos deportistas navarras parten entre el grupo de candidatas a lograr la victoria en este prestigioso torneo, sin embargo, no estarán solas ya que habrá hasta 16 españolas.

Carlota Ciganda, además, llega con la confianza obtenida en la última edición de la Solheim Cup, ganada de manera espectacular por el equipo europeo en el último putt del evento. Y Beatriz Recari acude tras un gran 2019 en el que ha demostrado un gran crecimiento. Otra española de renombre es la canaria María Beautell, primera clasificada en el Lavaux Ladies Championship, integrado dentro del LET Acces Series.

Habrá cuatro catalanas en el evento, que son Elia Folch, Mireia Prat, Camilla Hedberg y Andrea Jonama, que formarán junto al resto de nacionales como Luna Sobrón, Silvia Bañón, Noemí Jiménez, María Hernández y Carmen Alonso, todas ellas con un buen currículum deportivo a sus espaldas y que acuden a Sitges con la intención de hacer grandes cosas.

Las dos más jóvenes serán Patricia Sanz y Natalia Escuriola, cuyo objetivo será el de seguir progresando dentro del Ladies European Tour.

Recari, con ganas de competir

Recari, en la previa del torneo, ha querido dejar claro que viene "con mucha ilusión después de diez años sin jugar en España. Se me hace raro, pero a la vez es una experiencia maravillosa", ha comentado la española, que reconoce venir "sin ninguna expectativa" porque lleva tres meses de parón por "motivos personales. Por eso precisamente tengo muchas ganas de competir, de ver cómo me siento en el campo y de prepararme para la vuelta al LPGA ya en enero".

Otra de las grandes protagonistas del fin de semana será Andrea Jonama, una joven del club Terramar, que está "encantada" por poder disputar este fantástico torneo. "Me hace mucha ilusión que se vuelva a jugar aquí y que todas podamos disfrutar de este campo. Se han hecho variaciones en el recorrido e incluso a mí, que me lo conozco tanto y ya estoy acostumbrada me resulta muy atractivo. Va a ser espectacular", ha resumido.

El torneo celebra su tercera edición este año y a la conclusión de la jornada final del domingo 29, se entregará el Trofeo Estrella Damm a la ganadora. Y este evento es el segundo torneo del Circuito Europeo que se disputará en España en 2019.

