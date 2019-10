La integrante de la selección española de fútbol playa Carolina González, recientemente proclamada campeona de los Juegos Mundiales de Playa con el combinado nacional, ha sido nominada por Beach Soccer Worldwide a mejor jugadora del mundo de esta disciplina.

Es la primera vez que la jugadora gallega es una de las candidatas a llevarse este galardón. Sin embargo, su nominación es algo que no sorprende después de la gran temporada desempeñada por la futbolista del AIS Playas San Javier Féminas, donde no solo llevó a su equipo hasta la victoria de la Euro Winners Cup, sino que además fue nombrada MVP de la competición.

Además, con el conjunto español, Carol se proclamó subcampeona de la Euro Beach Soccer Cup el pasado mes de julio, donde perdieron en la final 2-3 frente a Rusia, y campeona de los Juegos Mundiales de Playa tras vencer en el encuentro por el título 3-2 a Gran Bretaña.

??? BEST WOMEN'S PLAYER of the year: The nominees are...



?????? Adriele ??????

?????? Carol ??????

?????? Sarah Kempson ??¦???????????????«???????+



Know more: https://t.co/1YQR2Bh2Yt pic.twitter.com/HKKmsMRKDR