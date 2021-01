Carolina Marín ha vuelto a superar a la joven An Se Young. Foto EFE.

La española Carolina Marín no deja de sorprender al mundo del bádminton y sigue acumulando victorias contundentes en este arranque de temporada en el que está ofreciendo un gran nivel en cada uno de sus encuentros y ya está en la final de este segundo Open de Tailandia después de haber superado en semifinales a la joven coreana An Se Young.

Rival conocida y peligrosa a la que ya superó en las semifinales la pasada semana en el primero de los torneos en el Impact Arena de Bangkok. Lo hizo en un partido todavía más duro que el de este sábado, puesto que después de un primer set realmente exigente, Marín ha pasado por encima de su rival en un segundo parcial en el que ha hecho valer su experiencia y esa fuerte mentalidad que la hace invulnerable a su 100%.

Nueve victorias seguidas sin ceder un set

Ha terminado ganando Carolina por 21-19 y 21-15 en 50 minutos de juego, su partido más largo en este segundo super 1.000 de la temporada. La onubense acumula nueve partidos en esta burbuja y los ha ganado todos sin ceder un solo set, el perfecto reflejo del tremendo nivel que está mostrando sobre la pista.

Este encuentro ante la coreana de 18 años, número nueve del mundo, se decidió en esos minutos que transcurrieron desde el 19-19 del primer set al 13-7 del segundo. Ahí construyó su victoria Marín, que volvió a estar perfecta en ese final de primer set donde An Se Young llegó con muy buenas sensaciones y en el que la española no terminó de encontrar su mejor juego, cometiendo más errores no forzados de lo que es habitual en ella.

Gran segunda manga de Carolina

Sin embargo, pese a todo ello, lo sacó adelante y el segundo parcial fue más tranquilo. Aunque también tuvo que sacar adelante un peligroso 1-4 inicial que no desconcentró a la jugadora de Huelva, sabedora de que la situación le favorecía y que era cuestión de tiempo darle la vuelta a la situación.

A partir de ese momento encadenó un parcial de 13-3 que fue determinante y definitivo. Aunque hubo un mínimo atisbo de reacción de la coreana, ya no pudo acercarse a Carolina en el marcador hasta terminar cediendo.

En la gran final de este domingo, la número 6 del mundo en estos momentos -está el ránking congelado y Marín ya es tercera- se las verá ante la taiwanesa Tai Tzu Ying, número uno mundial y la que fue su rival en la final de la semana pasada, o ante la local Ratchanok Intanon, otra de las grandes jugadoras del momento y también campeona mundial en su día.

