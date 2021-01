La española Carolina Marín ya se encuentra en Bangkok guardando la cuarentena pertinente para poder competir la próxima semana en el Abierto de Tailandia de bádminton, torneo Súper 1.000 del circuito Mundial de la federación internacional de este deporte (BWF).

Así lo ha anunciado la propia volantista onubense en las redes sociales. "Aislados en el hotel para estar listos para el torneo", escribe.

El Abierto de Tailandia es el primer torneo del año 2021 en el que competirá la actual campeona olímpica , tres veces titular mundial y en cuatro ocasiones de Europa. En la actualidad es sexta en el ranking mundial.

En Bangkok Marín parte como quinta cabeza de serie y jugará en la primera ronda contra la francesa Xuefei Qi, 37 del mundo y a la que ganó en los dos únicos precedentes entre ambas, en el Internacional de Italia de 2019 y en el SaarLorLux Open de 2020, siempre en dos mangas.

Las dos primeras cabezas de serie del torneo son la taiwanesa Tai Tzu Ying y la japonesa Akane Yamaguchi.

El de la semana que viene es el primero de los dos abiertos de Tailandia consecutivos. Del 19 al 24 de enero se juega el segundo también en la capital.

