La española Carolina Marín no ha podido ganar en su regreso a la competición después de la grave lesión sufrida hace siete meses y este miércoles no pasó de la primera ronda del Abierto de Vietnam de bádminton, que se juega en Ho Chi Minh.

La campeona olímpica, tricampeona mundial y tetracampeona europea perdió ante la tailandesa Supanida Katethong por dos sets a cero en 50 minutos.

Marín comenzó el partido con una ventaja de cinco puntos en la primera manga (10-5), pero nunca logró distanciarse de la volantista asiática, que aminoró diferencias merced a un juego más agresivo y a los errores de la española hasta imponerse 22-24.

El segundo set comenzó más igualado, con la onubense por delante hasta que en el tramo final de la manga sus errores dieron alas a la tailandesa, que se impuso por 22-20.

El duelo entre Marín, que pese a ocupar el puesto 25 en el ránking mundial participaba como segunda cabeza de serie, y Katethong, número 69 de dicha clasificación, era inédito, ya que no se habían enfrentado nunca previamente.

Su próximo torneo será el Open de China que se celebrará la semana siguiente y que otorgará más puntos ya que se trata de un Máster 1.000.

Muchos meses fuera de las pistas

Tantos meses fuera de las pistas ha sido determinante en la rehabilitación y consiguiente falta de competición de la volantista de Huelva, aunque en los días previos había comentado que los afrontaba con confianza.

"He tenido la suerte en estos siete meses de centrarme en aspectos técnicos a los que no puedes dedicarles tiempo durante la temporada porque no puedes durante la competición. Además hemos entrenado cosas nuevas que ahora hay que poner en práctica durante la competición", aseguró Carolina.

A lo que Fernando Riva, su entrenador, añadió: "Carolina va a volver diferente, con fortalezas que antes no tenía, porque superar una lesión te hace mejorar como persona y como deportista. Además, yo siempre he dicho que la rodilla no es una excusa cuando empecemos a competir, si perdemos, perdemos. Carolina va a ser mejor que antes, sin duda, pero eso requiere de un tiempo".

