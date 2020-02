El Campeonato de Europa por equipos de Liévin (Francia), el Barcelona Spain Masters y el All England serán los próximos compromisos de Carolina Marín antes de afrontar una nueva gira asiática que será el precedente al Campeonato de Europa individual de bádminton en Kiev (Ucrania)

"Ahora mismo nos centramos en esos torneos, sobre todo de cara a seguir entrenándome, a seguir creciendo en mi juego, seguir trabajando muchos aspectos, para a partir de mayo poner todo el foco de atención en los Juegos Olímpicos", declaró en una entrevista a EFE.

En la localidad francesa, donde se celebrará el Europeo por equipo s del 11 al 16 de febrero, la campeona olímpica, mundial y continental liderará al grupo femenino, en el que estará acompañada por Clara Azurmendi, Beatriz Corrales, Lorena Uslé, Paula López y Claudia Leal.

Una vez concluida la competición continental, Carolina regresará a España para disputar el Barcelona Spain Masters , del 18 al 23 de febrero, y preparar el All England, que tendrá lugar del 11 al 15 de marzo en la ciudad inglesa de Birmingham. Última cita antes de participar en una nueva gira asiática que le permita sumar puntos en su pelea por ascender en el ranking mundial.

De hecho, en ese horizonte no estaba previsto el Masters de China, que este sábado fue postpuesto por el brote del coronavirus, que ha afectado a casi 12.000 personas en territorio chino y ha provocado la muerte de 259 personas. "Esperemos que se solucione cuanto antes, sobre todo por los habitantes de China, que pasen los menos ratos malos posibles y mandarles el mayor apoyo", manifestó la onubense.

Recuerdos superados

Con el arranque del 2020, Carolina fue a Indonesia y Tailandia para probarse ante las mejores del mundo: una final y unas semifinales dejan prueba de la velocidad de su recuperación y, sobre todo, le permiten "superar los recuerdos" de la lesión de hace un año, explicó.

"Me hubiera gustado haber ganado el torneo pero creo que se han conseguido otros objetivos, uno de ellos superar esos recuerdos de hace un año, en ningún momento he tenido miedo", recordó. Un año después , regresó al lugar de los hechos, y aunque no pudo completar el objetivo de la victoria al ceder frente a la tailandesa Ratchanok Intanon en una ajustada final (19-21; 21-11; 18-21), se mostró satisfecha por su paso por Indonesia, donde es idolatrada.

"Para mí Indonesia es un país en el que me siento como en casa, porque la gente me anima muchísimo, me siento muy querida por todos ellos. Quizás eso me ha hecho olvidarme de todo lo demás y centrarme en mi juego", consideró Marín, que cerró su gira asiática alcanzando las semifinales del Abierto de Tailandia.

