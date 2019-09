Llegó el momento de ver de nuevo a Carolina Marín. La onubense reaparecerá este miércoles ante la tailandesa Supanida Katethong en el Abierto de Vietnam, tras siete meses de baja provocados por la lesión de rodilla que sufrió el pasado mes de enero.

El duelo entre la española, que pese a ocupar el puesto 25 en el ránking mundial participará como segunda cabeza de seria, y la asiática, número 69 de dicha clasificación, será inédito, ya que no se han enfrentado nunca previamente.

Además, la campeona olímpica, tricampeona mundial y tetracampeona europea regresa a la acción con ambición y con la clara intención de sumar muchos puntos de cara a la clasificación para Tokio 2020 , su principal objetivo y donde quiere volver a hacer historia. "No firmo el bronce ni la plata, nuestro objetivo es conseguir el oro en los Juegos Olímpicos", reconoció durante el 'Santander Talks Carolina'.

Un regreso renovado

Sin embargo, la deportista española se muestra con confianza para afrontar su vuelta a la competición. Un regreso que se prevé renovado, tras los cambios que tanto la jugadora como su entrenador han introducido en su manera de entrenar a lo largo de toda la rehabilitación .

"He tenido la suerte en estos siete meses de centrarme en aspectos técnicos a los que no puedes dedicarles tiempo durante la temporada porque no puedes durante la competición. Además hemos entrenado cosas nuevas que ahora hay que poner en práctica durante la competición", aseguró Carolina.

A lo que Fernando Riva, su entrenador, añadió: "Carolina va a volver diferente, con fortalezas que antes no tenía, porque superar una lesión te hace mejorar como persona y como deportista. Además, yo siempre he dicho que la rodilla no es una excusa cuando empecemos a competir, si perdemos, perdemos. Carolina va a ser mejor que antes, sin duda, pero eso requiere de un tiempo".

La onubense disputará este torneo porque al ser un torneo 100 sus rivales no serán las más fuertes del mundo. Esto le permitirá ir cogiendo sensaciones de cara al Open de China que se celebrará la semana siguiente y que otorgará más puntos ya que se trata de un Máster 1.000.

practicodeporte@efe.com