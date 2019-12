Carolina Marín se ha mostrado netamente superior a sus rivales al ganar este domingo los Internacionales de Italia de Bádminton, que se juegan en Milán, sin ceder un solo set y al vencer en la final a la india Rituparna Das por 21-19 y 21-14 en 34 minutos de juego.

La campeona española, primera cabeza de serie, se puso pronto en ventaja en la primera manga y llegó a tener una diferencia de 12-6, pero reaccionó la asiática para igualar a 14 en incluso ponerse por delante 17-19, momento en que Marín se anotó cuatro puntos seguidos para ganar el parcial por 21-19.

En el segundo, la onubense no dio opción a Das y después de un 17-11 se llevó el partido por 21-14.

De esta forma, la volantista andaluza avanza positivamente en pos de una mejor posición en el ranking olímpico al sumar 4.000 puntos-es la número 21 actualmente- en su objetivo de ser una de las cabezas de serie en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde defenderá el oro.

Camino perfecto hasta la final

Marín se clasificó el sábado para disputar la final en Milán al derrotar en semifinales a la francesa Qi Xuefei, por 21-10 y 21-8.

Fue el segundo encuentro de la jornada para Marín, quien la sesión de la mañana, se impuso a la canadiense Britney Tampor, también en dos sets, mientras que Pablo Abián fue eliminado en cuartos por Christo Popov. Ante Xuefei no tuvo más problemas que en rondas anteriores, en una nueva muestra de su superioridad. La francesa le duró 29 minutos en pista.

La india Rituparna Das se había deshecho en la segunda semifinal de la danesa Julie Dawall Jakobsen (8) por 21-19 y 21-13.

En cuartos no fue muy distinto en su enfrentamiento ante Tampor, 21-15 y 21-12, en 27 minutos, mostrando su calidad en este torneo de categoría Challenge, el segundo en importancia dentro del circuito mundial, al no clasificar para disputar las finales del World Tour que tienen lugar esta semana en Guangzhou (China), debido a la lesión que se produjo a principio de temporada De hecho, hacía más de cinco años que no jugaba un torneo de este circuito.

Previamente, en la segunda ronda, la campeona olímpica derrotó a la alemana Fabianne Deprez, por 21-7 y 21-13 en 23 minutos. Previamente, también en la jornada del viernes , se impuso en su primer partido a la rusa Martina Repiska, por un claro 21-14 y 21-1, en un encuentro que duró 26 minutos, y donde Marín, tanto en la primera como en la segunda manga, siempre dominó.

Marín viene de ganar en el Syed Modi International Championships de la India, en una temporada en la que también sumó el Open de China , tras reaparecer, y fue finalista en el Open de Francia y semifinalista en el Open de Dinamarca.

Otros españoles

Quien no pudo entrar en las las semifinales masculinas fue Pablo Abián, que perdió ante el francés Christo Popov, una de las jóvenes promesas del país vecino, quien estuvo mejor en los momentos decisivos de un partido muy igualado, que se desniveló a su favor por 21-14, 25-27 y 21-17, tras 88 minutos de dura lucha.

Antes, el aragonés se metió en cuartos de final al derrotar en segunda ronda al finlandés Eetu Heino, en un partido muy duro,, que acabó con triunfo, en tres sets, por 19-21, 21-13, 22-20, en prácticamente una hora.

A ese esfuerzo hay que añadir el que Abián hizo en primera ronda, donde tampoco lo tuvo facil para derrotar al francés Lucas Claerbout, por 21-19, 9-21 y 21-15, en otra hora de juego. Ahora tendrá como rival al también francés.

Esta temporada Abián suma los títulos en el Argelia Internacional, en Árgel, y los Internacionales de Hungría , además de finalista en los Internacionales de Irlanda .

Por su parte, Luis Enrique Peñalver no pudo meterse en los cuartos de final, tras iniciar el torneo con un triunfo también muy trabajado, ante el finlandés Kalle Koljonen, por 21-14 y 23-21, en cuarenta minutos. El brasileño Ygor Coelho, sexto favorito, fue su verdugo en un partido en el que el español estuvo cerca de hacerse con el primer parcial, 27-25, para luego, ya ceder de forma más clara, 21-14.

