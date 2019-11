La española Carolina Marín se ha retirado por enfermedad este martes del torneo de bádminton en Fuzhou (China) cuando perdía el partido de la primera ronda ante la primera favorita, la taiwanesa Tai Tzu Ying.

La vigente campeona olímpica estaba siendo superada por la asiática por 21-16 y 13-1 cuando decidió abandonar.

Marín tan solo aguantó en el partido de hoy hasta el 14-12 del primer juego y en el segundo sólo se había anotado un punto cuando tomó la decisión de retirarse.

Intenté dar lo mejor de mí pero he estado mala los últimos días ?? Pronto estaré lista de nuevo! ??



I tryed to give my best but I've been sick for the last few days ?? I'll be ready again soon! ??#PuedoPorquePiensoQuePuedo pic.twitter.com/dOASTE0vG3