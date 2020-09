Fernando Carro, plusmarquista español de 3.000 metros obstáculos y medallista de plata en el último Europeo de 2018, está convencido de que los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 serán "los mejores de la historia" y, para estos tiempos "complicados" que se viven por la pandemia de coronavirus, servirán como "esa luz al final del túnel".

Fernando Carro (Madrid, 1992) afronta el Campeonato de España de atletismo que se celebra en Madrid en un buen momento físico. Correrá los 5.000 metros y los 3.000 metros obstáculos, disciplina en la que fue campeón los dos años anteriores.

"Haré dos carreras y con rivales distintos la gestión también debe ser diferente", admitió Carro, que reconoció que este año "inusual y muy atípico había que superarlo de una u otra forma".

"Lo hemos pasado muy mal, son tiempos inciertos, pero he trabajado firme. No hay mejor ejemplo para la sociedad que el deporte. Que este campeonato de España se celebre es maravilloso por el mensaje que se lanza", dijo el atleta madrileño.

En la prueba de 5.000 metros del campeonato de España de atletismo, que se celebrará en el estadio de Vallehermoso, Fernando Carro tendrá entre sus rivales a Mario Mola, triple campeón del mundo de triatlón.

"Me parece maravilloso. Era el año de estar apoyando a la Federación. A mi no se me ha perdido nada en el 5.000, pero quería dar juego, dar algo de nombre, y ahora se disparan las apuestas. Este año va a estar interesante hacerlo", comentó.

Soria y Navacerrada

Durante el verano, Carro se ha mantenido concentrado, compitiendo y entrenando. Estuvo en Soria dos semanas y recientemente tres en el puerto de Navacerrada, situado en la sierra de Guadarrama, dónde ha mantenido "la tensión".

"Para nosotros muchas competiciones están en el aire, a veces te enteras el día de antes que puedes correr, y todos esos tiempos muertos es difícil mantenerlos con tu grupo de entrenamiento", confesó.

"He estado con mi novia -la atleta Clara Viñarás- en Navacerrada. Hemos estado bajando y subiendo porque ella también competía y Moratalaz ha sido la sede de nuestro trabajo hasta que abra el Consejo Superior de Deportes a los grupos de trabajo. A nuestro entrenador también lo veíamos en Madrid, pero los doblajes los hacíamos arriba y en la horizontal las tiradas largas. A la hora de entrenar no nos cruzábamos a nadie en la carretera de Navacerrada a Cotos", desveló.

Tokio 2021

El atleta madrileño reconoce que "ahora que está en los años dulces (28) no puede dejar pasar este tren". Su sueño a medio plazo es Tokio.

"La clave es que al principio de esto, cuando más dura estaba la situación, Alejandro Blanco (presidente del Comité Olímpico Español) salió a la palestra y se llevó golpes por nosotros. Ahora es tiempo de respaldar al movimiento olímpico. Estamos recibiendo mensajes de que aunque esto se mantenga podremos participar, ya sea en una burbuja, en algo estanco o igual solo con periodistas y deportistas", confesó.

"Parece que los Juegos serán esa luz al final del túnel. Son unos Juegos que toda la sociedad necesita. Ha habido Juegos que han tenido una trascendencia impresionante y estos puede que tengan la mayor relevancia a nivel mundial. Esto del coronavirus todos lo hemos vivido y lo hemos padecido y creo que van a ser los mejores Juegos de la historia", concluyó.

