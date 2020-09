El selectivo nacional de piragüismo finalizó este domingo en el campo de regatas de Verducido en Pontevedra con casi una veintena de embarcaciones españolas clasificadas para la Copa del Mundo de Esprint 2020.

Las adversas condiciones debido al oleaje y al viento han añadido dificultad a la última jornada con resultados como que el campeón olímpico Cristian Toro o los subcampeones mundiales Pelayo Roza y Pedro Vázquez Llenín se hayan quedado sin plaza para la única cita internacional programada esta temporada, a celebrar del 24 al 27 de septiembre en Szeged (Hungría), informa la federación española de este deporte (RFEP).

Clasificados

Hoy se han clasificado Alicia Contreras y Roi Rodríguez, ambos en K1 500; Laia Pelachs-Begoña Lazkano y Roi Rodríguez-Albert Martí en K2 500, y en canoa: David Barreiro en C1 1.000; María Corbera en C1 500; Antía Jácome-Antía Otero en C2 500; y Toni Segura -Sete Benavides en C2 500.

Ayer lo hicieron Juan Oriyés en K1 200; María Corbera, Antía Jácome y Sete Benavides en C1 200, y Paco Cubelos e Iñigo Peña en K2 1.000 metros, y en la primera sesión Sara Ouzande y Lara Feijoo, también Paco Cubelos y Roi Rodríguez en K1 y Cayetano García y Adrián Sieiro en C2.

El pontevedrés Roi Rodríguez, del Kayak Tudense, se ha adjudicado la victoria en la final de K1 500 metros, que le asegura la plaza para Szeged,la ciudad húngara en la que hace dos años batió la mejor marca de esta prueba.

Cristian Toro, cuarto

Hoy, entre sus rivales se encontraba el campeón olímpico Cristian Toro, que ha tenido que conformarse con la cuarta plaza tras el asturiano Pelayo Roza (Fluvial) y el madrileño Enrique Adan (Aranjuez), segundo y tercero, respectivamente.

Tras haberlo logrado ayer en K1 1.000 metros, esta mañana Roi Rodríguez se ha asegurado también la clasificación para la Copa del Mundo en la prueba de K2 500 al ganar junto a su compañero del Kayak Tudense, Albert Martí. La pareja del conjunto de Tui se ha impuesto a los vigentes subcampeones mundiales de la prueba, los asturianos Pelayo Roza y Pedro Vázquez, que llegaron segundos en un llegada muy ajustada.

Declaraciones

ROI: "Hoy era la última carrera del selectivo y después de todas las pruebas que hemos hecho estos últimos días, ya se notaba un poco la fatiga. Sacando ventaja al K2 de Pelayo y Pedro, que son subcampeones del mundo, y al final en los últimos metros se puso más apretado todavía pero conseguimos ganar".

En K1 500 mujeres, la balear Alicia Heredia (Náutico de Palma) ha amarrado la plaza imponiéndose a Isabel Contreras (Los Delfines), segunda, y Miriam Vega (Grupo Covadonga), tercera.

HEREDIA: "Para mí esta victoria ha sido cómo sacarme una espinita que tenía clavada hace un par de años que tenía el 500 como un poco atravesado. Es el primer año que estoy fuera del equipo nacional y he trabajado como nunca. Se la dedico a mi familia, que ayer mi hermano Agustín tuvo su boda y este es mi regalo de boda. La victoria ha estado en no pensar en las condiciones que había y tirar para adelante, porque ha habido momentos que las rachas de viento te tiraban el barco, pero bueno, yo que he hecho ha sido seguir y seguir, y ser muy cabezona".

En K2 500 el triunfo ha correspondido a la catalana Laia Pelachs (Banyoles) y la vasca Begoña Lazkano (Donostia), que han llegado por delante de Miriam Vega-Lara Feijoo y María García-Bárbara Pardo, segundas y terceras, respectivamente.

PELACHS: "Ha sido una regata muy dura en la que se ha visto no solamente lo que una persona tiene a nivel físico y de fuerza sino la estabilidad y control, aunque siempre intentamos competir en mejores las condiciones son también cosas que pueden pasar fuera".

LAZKANO: "Ha sido bastante agónica, al final porque las condiciones han hecho que la prueba se hiciera más dura de lo que ya hubiera sido, así que creo que con aguantarnos bien. Eramos un barco que por circunstancias hemos trabajado muy poquito. Hemos tenido que tirar de ganas y al final la verdad es que ha estado muy bien".

En canoa, en C1 1.000 metros, la victoria y el pasaporte para la Copa del Mundo ha sido para otro gallego, David Barreiro (Breogán), por delante de Ignacio Calvo (Aranjuez) y Noel Domínguez (Breogán). El Internacional Adrián Sieiro (Poio) ha terminado séptimo.

BARREIRO: "Es bonito lograr la victoria en casa, en el sitio en el que entrene durante todo el año, aquí en Galicia, con mucha gente viéndome. Ha sido una regata durísima porque las condiciones eran las que eran, con un día bastante complicado, con mucho viento de lado. Al final había que regular mucho las fuerzas para poder llegar. Me encontré bastante bien, salí bastante adelante, en grupo de cabeza, me intenté mantener ahí hasta el final. Después del C2, que fue una carrera dura el viernes, tenía ganas de sacarmes la espinita".

En C1 500,la madrileña María Corbera (Aranjuez) ha obtenido la victoria por delante de Raquel da Costa (Boiro) y de Antía Jácome (Ciudad de Pontevedra).

CORBERA: "Estoy muy contenta por conseguir la plaza de C1 500. Ha estado muy complicado porque el viento te desestabilizaba mucho la canoa, tienes que mantener mucho la dirección y a mitad de la carrera he tenido que apoyar un par de veces la pala porque me iba literalmente agua. Los últimos metros tiré de un poco de coraje y de raza para intentar llegar y decir esto no me lo quita nadie".

En C2 500, el triunfo ha sido para las gallegas Antía Jácome y Antía Otero, ambas del equipo Ciudad de Pontevedra, una pareja de nueva formación, con una jovencísima integrante. Han ganado a la castellano-leonesa Patricia Coco junto a la madrileña María Corbera, que fueron segundas, por delante de Antía Romero y Raquel da Costa (Boiro).

JÁCOME: "Tenía muchísimos nervios, así que ganar este selectivo supone una gran alegría después de tanto tiempo sin competir. Compartirlo con Antía me parece una experiencia increíble. Creo que tenemos muchos más momentos juntas, así que estoy muy contenta. Yo creo que nos compenetramos muy bien y la verdad es que cada día estamos más unidas, nos llevamos muy bien".

OTERO: "Nuestra victoria en este selectivo supone mucha alegría y orgullo puesto que llevamos muy poco tiempo preparando este C2 y seguro que van a venir más momentos juntas. Soy una palista muy joven, tengo 17 años, así que compartir esta regata al lado de Antía me ha aportado una experiencia, fui más tranquila. La clave de la carrera ha estado en llevarnos tan bien y compenetrarnos así".

En C2 500 los baleares Toni Segura (Pollença) y Sete Benavides (UCAM) han logrado el éxito, ganando a la joven pareja de campeones gallegos Pablo Graña y Manuel Fontán y a Pablo Martínez e Ignacio Calvo, segundos y terceros.

BENAVIDES: "El día ha estado bastante complicado, sobre todo por el viento y el oleaje, con mucho rebote de olas. Al paso por los 300 metros perdimos el equilibrio; pensábamos que íbamos a ir metidos en regata pero menos mal que los últimos 200 metros yo he llegado mucho más holgado de lo que me pensaba y le hemos apretado al final, cosa que no solemos, pero hoy ha habido que cambiar la estrategia. Esta clasificación para la Copa del Mundo me supone un plus de motivación para seguir entrenando este mes de septiembre en este año tan raro que estamos atravesando".

SEGURA: "Esta victoria sabe a mucho esfuerzo, a parones y volver a empezar. No sabíamos al final si se iba a celebrar la prueba con el tema de la pandemia y, ya al final, sabe a gloria porque también con este tiempo que estaba hoy se ha hecho muy complicado. La meteorología ya sabíamos ayer que venía así, pero hoy ha sido más dura aún. La regata a medio camino sobre 250 se ha hecho dura y complicada por el oleaje".

