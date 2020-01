La selección de Cataluña sumó dos títulos en el campeonato de España de Selecciones Autonómicas de baloncesto, que se disputó desde el pasado 3 de enero en la provincia de Huelva, al imponerse en las categorías de Cadete e Infantil femeninos, mientras que la Comunidad de Madrid se llevó el oro en Cadete masculino y Andalucía en Infantil masculino.

Tras 192 partidos entre todas las categorías, este martes fue la jornada final, donde se disputaron las cuatro finales de este campeonato, y donde la selección catalana fue la gran triunfadora al sumar dos títulos, además de dos medallas de plata. Ganó a Andalucía en cadete femenino (74-62), y a la Comunidad de Madrid, en infantil femenino, por 53-45.

Por su parte, la Comunidad de Madrid no se fue de vacío y se impuso en Cadete masculino, tras derrotar en la final a Cataluña, por 62-55, mientras que los andaluces se llevaron el oro en infantil de chicos, al ganar también a Cataluña, presente en las cuatro finales, por 68-58.

Cadete femenino

Cataluña hizo honor a su dominio en la categoría Cadete femenino, llegaron con tres de los cuatro últimos títulos, y se tomó la revancha del pasado año, cuando precisamente Andalucía, se impuso en la final.

Fueron las catalanas las primeras que tomaron diferencias en el marcador, con un 16-23 al final del primer cuarto, después de llegar a irse de once en el inicio (7-18). Y es que poco a poco, las locales fueron igualando el choque, se situaron a sólo dos, 21-23, para luego empatar (28-28) e irse al descanso con dos de ventaja (35-33).

En la continuación volvió Cataluña a dominar y gracias a un parcial de 20-13, se plantaron en el último cuarto con doce de ventaja (55-46). Y es que Paula García, Laia Conesa y Marina Asensio se mostraron imparables en ataque, dejando en clara ventaja a su equipo a falta de la última fase del partido.

Las andaluzas buscaron la igualada, a base de intensificar la defensa, pero se encontraron con una Marina Asensio espectacular, que acabó con 24 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias, 29 de valoración, además de dirigir de forma magistral a su equipo, sin olvidar a Laia Conesa -12-7-4-22-.

Las prisas de las andaluzas terminó siendo su principal obstáculo, frente a la serenidad de una Cataluña, que sí que jugó con la tranquilidad que se necesitaba en los últimos minutos, lo que permitió llegar con ventajas claras a los últimos minutos, para sumar un nuevo título por 62-74.

La tercera plaza fue para Canarias, quien se impuso en la lucha por el bronce a la Comunidad Valenciana, por 73-53.

Cadete masculina

Fue una final intensa e igualada, en la que los madrileños tomaron ventaja al final del primer cuarto, 21-14, que supieron mantener, con los altibajos típicos, durante el resto de encuentro. Eso sí, Cataluña siempre se mantuvo en el partido (35-27) al descanso.

El gran partido de Juan Núñez y Ab Sediq Garuba, hermano de Usman Garuba, fue decisivo para que los madrileños mantuvieron siempre ligeras ventajas a su favor, ocho en el tercero (48-40). Una diferencia que dejó todo abierto para los últimos diez minutos, donde no consiguieron bajar las diferencias, llegando a los dos últimos minutos con siete de ventaja para la Comunidad de Madrid (59-52).

A pesar de la presión catalana, Núñez 'mató' el partido con un triple, que puso diez de ventaja para su selección (62-52) sin ya casi tiempo para la reacción, a pesar del triple de Ganal, para el definitivo 62-55.

Al final Juan Núñez acabó con 23 puntos, nueve rebotes y tres asistencias, para un total de 23 de valoración, por 19 puntos de Garuba, con 7 rebotes y 13 de valoración, mientras que por el lado catalán destacaron Aaron Ganal, con 16 puntos, y Rafa Villar, con 13 y 23 de valoración.

La tercera plaza fue para la Comunidad Valenciana, que se impuso en la lucha por el bronce a Canarias, por 67-62.

Infantil femenina

En la final infantil femenina, fue Cataluña quien rompió el partido en el segundo cuarto, lo que permitió llegar al descanso con una ventaja de diez puntos (20-30). Una diferencia que no se vio ni en el porcentaje general de tiro ni en los rebotes, ambos favorables a la madrileñas, pero sí en el tiro de tres, donde las catalanas sumaron cuatro triples de trece intentos, por ninguno su rival, de seis lanzamientos.

Tras el descanso, las de Carlos Arjonilla salieron decididas a por la remontada. Para ello, intentaron sorprender con una defensa mixta y parar el ataque de las catalanas, algo que consiguieron a medias, ya que dejaron el partido abierto a falta del último cuarto, con ocho de desventaja (35-43).

El primer triple de la Comunidad de Madrid, tras siete intentos fallidos, de Irene Rey comprimió el marcador (38-43) y puso si cabe más emoción a una final, en la que los nervios se apoderaron de las jugadoras, en especial de las catalanas, que vieron como su ventaja descendió a sólo un puntos (42-43), tras un parcial en contra de 7-0.

Pero, Cataluña supo reaccionar en los últimos minutos, y con un triple de Vilafranca puso siete de diferencias (44-51) para acercarse a recuperar un título, que les arrebató en 2019 Madrid. Al final, se hicieron con un título muy luchado, que se marcha para cataluña, gracias al 45-53 final.

Marta Alsina, con 6 puntos y 12 rebotes, 16 de valoración, y Miriam Vilafranca, nueve puntos y cuatro rebotes, con 13 de valoración, destacaron por el equipo catalán, mientras que Laura Raczka fue la máxima anotadora madrileña, con once puntos, aunque la más completa fue Nohemy Ipo, con 15 de valoración, gracias a sus 8 puntos, nueve rebotes y una asistencia.

La Comunidad Valenciana se hizo con la medalla de bronce, tras vencer en la lucha por el tercer puesto al País Vasco, por 71-49.

Infantil masculina

En la final infantil masculina, el triunfo se quedó en Andalucía. A diferencia de la final femenina, el inicio del partido tuvo a un conjunto en racha, el andaluz. Y es que desde el inicio, la selección local se marchó en el marcador, 24-11 al final del primer cuarto, llegando a situarse con un 30-13, aunque los catalanes nunca perdieron la cara, recuperaron la confianza en los segundos diez minutos, para acortar diferencias.

Redujeron a tan sólo dos la desventaja (32-30), tras un parcial de 2-17. Y es que el segundo cuarto fue de un cambio radical, Cataluña consiguió no sólo meterse en el juego, sino descentrar a su rival, que sólo en los últimos dos minutos supo reaccionar para irse al descanso con siete de ventaja (38-31).

El acierto de Mario Saint-Supery, Gonzalo Fernández, Hugo Vázquez e Iliam Fevry mantuvo a Andalucía por delante en el marcador, siempre por debajo de los diez puntos en el tercer cuarto, que concluyó con ventaja andaluza por sólo cuatro puntos (49-45).

Fue un final lleno de emoción y nervios, donde los andaluces supieron encarar mejor los minutos finales, con un nivel de intensidad que no supo digerir Cataluña, y que les permitió irse de once puntos (59-48) a falta de cinco minutos para la conclusión. Los de Raúl González supieron aguantar la presión en defensa rival, para hacerse con el título en una categoría en la que no ganaban desde la temporada 2011-12, el único oro hasta ahora para Andalucía en infantil masculino.

Triunfo final por 68-58, con Fernández con la mejor valoración para el equipo ganador con 20, 13 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias, además de Vázquez, 17, con 12-6-2, aunque fue Saint-Supery y Fevry, los máximos anotadores, con 14 y 16 puntos, respectivamente, mientras que en Cataluña destacó Deyan Nessah, que sumó 21 de valoración, tras sus 15 puntos y 9 rebotes.

El tercer peldaño del podio fue para la Comunidad Valenciana, quien derrotó a la de Madrid, por 62-58, en la lucha por la medalla de bronce.

