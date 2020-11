El nombre de Chris Nikic quedará para siempre impreso en la historia de las hazañas del deporte, de ese deporte que consiste en el trabajo, el esfuerzo y la superación. Porque este joven deportista se ha convertido en la primera persona con síndrome de Down que completa una prueba de Ironman.

Nikic, a sus 21 años, completó los 3.860 metros a nado, los 180 kilómetros en bicicleta y los 42,2 corriendo del Ironman de Florida, en un tiempo de 16 horas, 46 minutos y 9 segundos.

Lo de menos fue en el puesto en el que llegó, porque su mayor triunfo fue no sólo llegar sino después, al volver a su casa, mostrar a su madre la medalla que le acredita que había finalizado la prueba, y colocársela a ella, seguida de un abrazo de un gran campeón de la superación.

. @chrisnikic's mom was too sick to make it to his race. So when he got home, he gifted her his very first IRONMAN medal to thank her for all the love and support. ????#AnythingIsPossible #OnePercentBetter ??: @chrisnikic pic.twitter.com/FJoJkE9YhN